Population 2026 : des gains à Sept-Îles, des pertes à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 3 janvier 2026
Vue aérienne de Sept-Îles. Photo archives

Baie-Comeau enregistre un recul démographique, tandis que Sept-Îles poursuit une légère croissance, selon les plus récentes données officielles du gouvernement du Québec établissant la population des municipalités pour l’année 2026.

La population de plusieurs municipalités de la Côte-Nord affiche des variations modestes entre 2025 et 2026, selon le décret publié à la Gazette officielle du Québec, le 17 décembre. Si certaines villes voient leur nombre d’habitants diminuer, d’autres poursuivent une légère croissance.

À Sept-Îles, la population continue d’augmenter. Elle s’établit à 24 456 habitants en 2026, comparativement à 24 373 en 2025, soit une hausse de 83 personnes. La ville demeure ainsi la municipalité la plus populeuse de la Côte-Nord.

À l’inverse, Baie-Comeau enregistre un recul démographique. Sa population passe de 20 771 habitants en 2025 à 20 609 en 2026, ce qui représente une diminution de 162 personnes.

Du côté de Port-Cartier, la population est établie à 6 423 habitants en 2026, alors qu’elle comptait 6 455 personnes en 2025, marquant une légère baisse.

À Forestville, la population atteint 2 838 habitants en 2026, comparativement à 2 874 en 2025, poursuivant une tendance à la baisse observée au cours des dernières années.

La municipalité de Havre-Saint-Pierre affiche également un recul. Sa population passe de 3 418 habitants en 2025 à 3 390 en 2026, soit une diminution de 28 personnes.

Enfin, à Tadoussac, la population est établie à 771 habitants en 2026, contre 784 en 2025, ce qui représente une baisse de 13 résidents.

Ces données proviennent du décret gouvernemental établissant officiellement la population des municipalités locales pour l’année 2026, sur la base des estimations réalisées par l’Institut de la statistique du Québec.

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et remplace celui adopté pour l’année 2025.

