Portes ouvertes au Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau accueillera le public le 14 janvier en soirée afin de permettre aux futurs étudiants et à leurs parents de découvrir ses programmes d’études, ses installations et ses services, à l’approche de la période d’admission pour l’automne 2026.

Le Cégep de Baie-Comeau tiendra son activité portes ouvertes de 17 h 30 à 20 h. L’événement s’adresse aux futurs étudiants ainsi qu’à leurs parents, qui pourront visiter le campus, s’informer sur les programmes offerts et échanger avec différents membres de la communauté collégiale.

Tout au long de la soirée, des kiosques seront aménagés au centre de vie étudiante (CVE), où il sera possible d’obtenir des renseignements détaillés sur les programmes d’études.

Des membres du personnel pédagogique et administratif seront sur place pour répondre aux questions concernant l’admission, les parcours scolaires et les services à la population étudiante.

Des étudiants ambassadeurs accompagneront également les visiteurs pour la visite des locaux et des laboratoires.

La Fondation du Cégep de Baie-Comeau ainsi que l’antenne de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) participeront aussi à l’événement afin de présenter leurs initiatives et leurs offres respectives. Le stationnement sera gratuit pour l’occasion.

Cette activité survient à un moment stratégique, alors que les futurs étudiants pourront déposer une demande d’admission à l’un des 15 programmes préuniversitaires et techniques du cégep pour la session d’automne 2026 dès la fin du mois de janvier.

Les portes ouvertes constituent ainsi une occasion de valider un choix de formation et de mieux connaître le milieu d’études.

Par son approche axée sur la réussite éducative, la recherche et l’innovation, le Cégep de Baie-Comeau contribue également au développement du territoire nord-côtier, rappelle-t-on par voie de communiqué.