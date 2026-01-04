La Côte-Nord domine pour la neige au sol

C’est sur la Côte-Nord que l’on retrouve les accumulations de neige les plus impressionnantes de la province, selon Météo Média.

La récente tempête et les jours de neige ont permis a une grande partie du Québec de se construire un « solide tapis blanc », rapporte Météo Média.

C’est la Côte-Nord qui remporte la palme avec un manteau neigeux « deux fois plus épais que la normale attendue à cette étape-ci de la saison », indique la source d’information météorologique.

À Sept-Îles, il y avait 82 cm au sol en date du 3 janvier. La normale est de 35 cm. Ce sont des résultats nettement supérieurs au reste de la province. En seconde place, on retrouve Val-d’Or avec 49 cm, suivi de Gaspé, avec 32 cm de neige au sol.

Alors qu’un redoux attendu au milieu de la semaine risque de faire fondre une partie des accumulations dans certaines régions, sur la Côte-Nord, la neige au sol pourrait plutôt être conservée ou même bonifiée, selon Météo Média.

« Les régions nordiques conservent aussi un avantage grâce à des températures qui demeurent plus froides, limitant pour l’instant les risques de fonte rapide », précise-t-on.