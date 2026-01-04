Le Drakkar blanchit l’Océanic

Le Drakkar de Baie-Comeau a renversé la vapeur dimanche après-midi à Rimouski. Au lendemain d’une défaite de 4-1 un peu décevante, les Nord-côtiers ont muselé leurs rivaux et scellé une victoire de 3-0; une deuxième par ce pointage contre l’Océanic cette saison.

Bien que le Drakkar occupe toujours le dernier rang du classement de la LHJMQ, il semble que le vent commence lentement à souffler dans ses voiles. En onze rencontres depuis décembre, la fiche de l’équipe est de cinq victoires, quatre défaites et deux défaites en bris d’égalité. Si on faisait le classement en fonction de cette période de temps, le Drakkar se situerait dans le haut de la seconde moitié. Autrement dit, avec un rythme semblable et la chute de certaines équipes, voir Baie-Comeau grimper de deux rangs et atteindre les séries éliminatoires n’est peut-être pas farfelu.

Sommaire de la rencontre

À l’image de la veille, le Drakkar a contrôlé la première période, dirigeant pas moins de 20 tirs cadrés sur le gardien adverse, qui n’a cependant cédé qu’une seule fois. Jacopo De Luca était le buteur, une réussite faite en avantage numérique. L’équipe de toute une région, avec six maigres lancers en comparaison, avait pour ainsi dire limité les dégâts.

Le Drakkar lui a cependant joué un tour qu’il avait lui-même subi, soit un but en tout début d’engagement. Le jeune Liam Armit a doublé l’avance des siens après 75 secondes jouées en deuxième période. La suite de la rencontre s’est toutefois corsée pour le Drakkar, bien que celui-ci était assis dans le siège du conducteur. À la recherche d’une étincelle, les joueurs de l’Océanic ne demandaient pas mieux que de voir ses adversaires leur donner trois avantages numériques consécutifs en deuxième.

L’élan et le rythme obtenus par l’équipe locale ont cependant été interrompu par une erreur fatale; un coûteux revirement du vétéran Luke Patterson dans sa zone, qui a donné tout le temps au monde à Kyle Powers pour trouver la lucarne. L’attaquant du Drakkar franchissait ainsi le cap des dix buts cette saison. Bien que la troupe de Joël Perrault a continué de presser le pas en troisième période, elle l’a fait avec beaucoup moins d’ardeur que la veille, malgré un nombre de tirs au but assez élevé. Au final, celle-ci a devancé le Drakkar 37-32 à ce chapitre, sans qu’aucun ne déclenche la sirène du Colisée.

Sam Caulfield étincelant

Le gardien américain du Drakkar a une fois de plus connu un fort match, signant son premier jeu blanc en carrière dans la LHJMQ. Au moment d’écrire ces lignes, après neuf rencontres disputées, Caulfield présente une moyenne de buts alloués de 2,44 et un taux d’efficacité de ,928; des statistiques qui le placeraient parmi l’élite du circuit si ce n’est de son nombre de minutes trop peu élevé pour être considéré, qui doit être d’au moins 40% des minutes de son équipe.

Sur le marché

La fenêtre des transactions se fermera définitivement mardi midi. Les directeurs généraux du circuit Cecchini ont donc moins de 48 heures pour compléter leurs dernières négociations en vue de la fin de la saison et des séries éliminatoires.

Tout porte à croire que Jean-François Grégoire et son homologue bas-laurentien Danny Dupont seront actifs, étant tous deux cette année du côté des vendeurs. Ce dernier aurait selon toute vraisemblance trouvé preneur à Blainville-Boisbriand pour son gardien étoile de 18 ans William Lacelle. Bien qu’il n’était pas le gardien d’office pour la rencontre d’aujourd’hui, Lacelle fut le dernier joueur à quitter le banc des siens après la défaite, saluant les partisans rimouskois une dernière fois. La transaction devrait être annoncée sous peu.

Chez le Drakkar, après avoir vendu ses trois principaux actifs en Alexis Bernier, Lucas Beckman et Alexis Mathieu, faisant du coup le plein de jeunes espoirs et de choix au repêchage, le directeur général et entraîneur-chef pourrait bien apporter quelques derniers changements à son alignement avant l’heure fatidique. Le bruit le plus persistant entoure l’attaquant de 19 ans Alexis Michaud, actuellement le meilleur pointeur de l’équipe. Naturellement, compte tenu de la situation actuelle de l’équipe, on s’attend à peu près toujours à voir ce genre de joueur quitter le navire. En uniforme pour la partie d’hier, Michaud était aujourd’hui retiré de l’alignement, une situation fréquente lorsqu’un joueur est sur le point de passer à une autre formation.