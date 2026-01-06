Claude Montigny quitte la direction du Musée Sainte-Amélie

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 6 janvier 2026
De gauche à droite, Claude Montigny, Nesline Tchoupa et Johanne Munger. Photo courtoisie

Après plusieurs années à la tête de la Corporation du Musée Sainte-Amélie, Claude Montigny quittera ses fonctions le 1er février.

Ce dernier passe le flambeau en laissant une contribution jugée déterminante pour la pérennité et la saine gestion du musée.

Arrivé dans un contexte qualifié d’exigeant, Claude Montigny a consacré temps, énergie et expertise à la restructuration de la gouvernance et au renforcement des pratiques administratives.

Il a également veillé à assurer la continuité d’une gestion rigoureuse, souvent en s’impliquant bénévolement afin de maintenir la stabilité de ce monument patrimonial de la Côte-Nord.

Sous sa supervision, plusieurs réparations essentielles ont été réalisées, contribuant à la préservation du bâtiment et de son héritage architectural. Sa constance, son souci du travail bien fait et sa grande disponibilité ont marqué son passage à la direction générale.

« Claude a porté le musée sur ses épaules avec un dévouement rare. C’est un privilège d’avoir pu travailler avec lui, de compter sur ses compétences et de bénéficier de sa vaste expérience. Son engagement envers Sainte-Amélie a fait une réelle différence », témoigne Johanne Munger, présidente du conseil d’administration.

Le conseil d’administration remercie M. Montigny pour son apport des trois dernières années. Bien qu’il quitte officiellement ses fonctions, il demeurera impliqué à titre bénévole afin de soutenir la transition et de superviser l’équipe d’entretien.

De la relève

Dans une volonté d’assurer la continuité, la Corporation annonce également la nomination de Nesline Tchoupa à la direction générale.

Native du Cameroun, Mme Tchoupa est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et poursuit actuellement une maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. Elle est reconnue pour sa maturité, son écoute et sa compréhension des enjeux organisationnels.

La Corporation du Musée Sainte-Amélie se dit confiante envers cette jeune gestionnaire, qu’elle décrit comme prometteuse et motivée à poursuivre le développement de ce lieu emblématique de Baie-Comeau, dédié à la mission culturelle et patrimoniale de la région.

