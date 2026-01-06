Le Drakkar échange Gleb Semenov

L’attaquant de 18 ans Gleb Semenov quitte le navire du Drakkar pour les Cataractes de Shawinigan.
En échange, le Drakkar obtient le joueur Lucas Scartozzi et deux choix de repêchage. Il obtient des choix de 3e et 4e ronde pour 2026.
Photo Kassandra Blais
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord