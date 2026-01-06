Un hiver froid ? Normal…ou presque !

Vous avez l’impression que cet hiver est plus froid que ceux de vos souvenirs ? Vous n’avez pas tout à fait tort puisque les températures oscillent entre 2 et 3 degrés sous les moyennes saisonnières.

« On est en dessous des normales saisonnières, effectivement, et on est peut-être moins habitués à ces froids-là parce que dans les dernières années, on a eu du temps un peu plus clément l’hiver, surtout les mois de décembre », indique le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault.

L’hiver a d’ailleurs débuté en lion, remarque-t-il.

« On est rentré rapidement dans des conditions hivernales. Un hiver qui commence aussi tôt, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ça. Ça prend de l’adaptation et tout ça joue sur la perception, d’où la sensation qu’il fait plus froid même si on n’est que 2 à 3 degrés sous les normales saisonnières », indique M. Legault.

Cependant, rappelle le météorologue, cette fameuse moyenne saisonnière est calculée sur les 30 dernières années.

« Avec le réchauffement climatique, les normales annuelles récentes sont plus chaudes que les normales d’il y a 20 ans, 25 ans », illustre le météorologue.

La différence entre les températures ressenties et les normales saisonnières est encore plus marquée la nuit.

« Les nuits ont jusqu’ici été encore encore plus éloignées de la normale. On ne le sent pas parce qu’on n’est pas dehors, mais dans les statistiques, ça joue quand même », ajoute M. Legault.

Un redoux dans les prochains jours

Après les températures polaires des dernières semaines, le redoux annoncé, et qui commence déjà à se faire sentir, est bienvenu.

« Il y a même de la possibilité de pluie dans certains secteurs, mais pas sur la Côte-Nord où c’est de la neige qu’on attend présentement », précise le météorologue d’Environnement Canada.

La Côte-Nord pourrait recevoir jusqu’à 25 cm de neige par endroits en fin de semaine.

« Il y aurait 2 séquences selon ce qu’on voit. Les précipitations commenceraient vendredi pour se poursuivre dans la nuit jusqu’à samedi et un autre épisode est prévu dans la nuit de samedi à dimanche et durant la journée dimanche. La Côte-Nord pourrait recevoir jusqu’à 15, 20, voire 25 cm, une bonne neige qui va s’ajouter à celle qu’on a déjà », précise Simon Legault.

Si on regarde un peu plus loin dans le calendrier, le froid reviendra au galop.

« La semaine prochaine, on demeure assez proche des normales, rien d’extraordinaire d’attendu, mais vers la deuxième partie du mois, passé les 18, 19 janvier, on devrait retomber un peu sous les normales. On est dans un système où on va avoir passablement de températures froides, mais on vit ce qu’un hiver normal doit être ! Est-ce que ça va continuer comme ça jusqu’au mois de mars ? C’est à voir ! », conclut Simon Legault.