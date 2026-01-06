Un seul navire en fonction à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine
Photo Johannie Gaudreault
Des « problèmes techniques » affectent la traverse de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. Un seul traversier est en activité jusqu’à nouvel ordre.
« Le NM Armand-Imbeau II a heurté le quai ce matin lors de l’approche au quai de Baie-Sante-Catherine. Il y avait des clients à bord et ils ont débarqué sans problème. Le navire a été amarré au quai garage du côté de Tadoussac pour évaluer s’il y a des dommages au navire », explique le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Bruno Verreault, par courriel.
Les départs se tiennent donc aux 40 minutes à partir de chaque rive au lieu d’aux 20 minutes, avise la STQ.
Le retour à la normale sera communiqué dès que possible.
