Un suspect du vol de données à Desjardins est arrêté en Espagne

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé mardi matin l’arrestation, par les autorités espagnoles, de Juan Pablo Serrano, qui était recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes sur les crimes financiers et la cybercriminalité dans le cadre du dossier «Portier», une vaste enquête portant sur la fuite des données de Desjardins.

Elle a précisé que le suspect a été localisé et arrêté le 6 novembre dernier grâce à une opération commune entre les autorités espagnoles, la SQ et Interpol, qui avait émis à son endroit une «Notice rouge» pour faciliter sa localisation à l’international.

Juan Pablo Serrano figurait parmi les fugitifs les plus recherchés au Québec.

Il demeurera détenu en Espagne le temps que soient amorcées les procédures d’extradition en vue de son retour au Canada, où il devra répondre à plusieurs chefs d’accusation en vertu du Code criminel, soit fraude de plus de 5000 $, vol d’identité et trafic de renseignements identificateurs.

Dans un communiqué de presse, la SQ a souligné «la collaboration essentielle des autorités espagnoles, d’Interpol et des partenaires nationaux et internationaux, dont U.S. Secret Service Ottawa Field Office et Madrid Resident Office, qui ont contribué au succès de cette opération».