Centre Manicouagan : le club de marche intérieure reprend le collier

Par Charlotte Paquet 2:30 PM - 7 janvier 2026
Gertrude Perreault et Anne Lapierre étaient sur place lors du lancement du club de marche intérieure de Baie-Comeau, en novembre 2025. Photo Charlotte Paquet

Le club de marche intérieure reprendra ses activités le jeudi 15 janvier au Centre Manicouagan à Baie-Comeau.

La formule lancée le 20 novembre est populaire. De 45 à 75 marcheurs ont été dénombrés à chacune des séances de 2025.

C’est donc dire que la participation des gens ne s’est pas essoufflée depuis le premier jour. Au lancement des activités, un peu plus d’une cinquantaine de personnes étaient sur place. 

Rappelons la formule retenue : une fois par semaine, le jeudi sur le coup de 10 h, les gens s’élancent sur un circuit de 500 mètres prédéterminé qu’ils parcourront à plusieurs reprises. Ils marchent à leur rythme en solo ou en compagnie d’autres personnes et, au besoin, prennent des pauses. Un local est prévu à cette fin. 

Ensuite, à 11 h, une mini-conférence et une collation sont offertes à tous.

Lors du lancement du club de marche intérieure, un objectif 1 000 km au total pour le groupe avait été fixé. L’attrait pour l’activité a permis de l’atteindre assez facilement avant la pause du temps des Fêtes.

