La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord devient réalité

Membres de la Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles, ne vous surprenez pas si vous voyez l’appellation Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord apparaître sur des communications ou sur votre compte en ligne. Depuis le 1er janvier, la nouvelle dénomination a été officialisée en même temps que la fusion avec la Caisse Desjardins de Port-Cartier qui y a mené.

Comme confirmé en juin 2025, les conseils d’administration des deux institutions du mouvement Desjardins ont accepté d’unir leurs destinées. Depuis deux ans, elles collaboraient déjà, notamment par le prêt de personnel.

Le directeur général de la Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles, Steeve Chapados, a assuré pendant tout ce temps la direction de la caisse de Port-Cartier en raison de la vacance prolongée à ce poste.

« Il s’est occupé de la caisse. Il a vu la dynamique, comment ça marchait à la caisse de Port-Cartier par rapport à nous à la caisse de l’Énergie. Petit à petit, ça (la fusion) devenait une solution intéressante à long terme de fusionner les deux caisses ensemble », explique Noémie Gauthier, présidente sortante du conseil d’administration de l’institution septilienne.

La première assemblée des membres de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord se déroulera le 27 janvier. C’est à ce moment que des élections se tiendront pour élire les représentants du conseil d’administration.

Formée désormais de plus de 13 000 membres, la nouvelle coopérative financière gérera un volume d’affaires de 1,2 G$.

Des fusions répétées

Les fusions sont particulièrement nombreuses chez Desjardins depuis quelques années.

Le 1er janvier 2019, la Caisse d’économie Desjardins des employés d’Alcoa-Manic-McCormick de Baie-Comeau et la Caisse des Mines, métaux et services publics (Côte-Nord) de Sept-Îles se sont regroupées pour devenir la Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Un an plus tard, c’était au tour de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive et de la Caisse populaire Desjardins de Ragueneau d’unir leurs destinées pour devenir la Caisse Desjardins de Manic-Outardes.

Enfin, le 1er janvier 2025, le portrait de Desjardins dans la Manicouagan changeait à nouveau avec le regroupement de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes et de la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau.