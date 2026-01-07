Le Drakkar libère trois joueurs

Par Karianne Nepton-Philippe 2:12 PM - 7 janvier 2026
Temps de lecture :

Photo Kassandra Blais

Les joueurs Miller Kay, Tobias Almstedt et le gardien Justin Giguère ont été libérés par le Drakkar de Baie-Comeau.

L’attaquant Zack Miller a aussi été réassigné.

Ces changements dans l’alignement ont été annoncés par le dirigeant Jean-François Grégoire, le lendemain de la fin de la période de transactions.

Notons que Justin Giguère a signé avec les Oilers (Okotoks) dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (BCHL)

Pour plus de détails sur les transactions :

Une période de transactions bien remplie chez le Drakkar

