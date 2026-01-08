Des cours variés pour la nouvelle session à l’Université du troisième âge de Manicouagan

Mythologie grecque, nutrition, histoire des États-Unis et bien-être : l’Université du troisième âge (UTA) de Manicouagan amorce la nouvelle année avec une offre de cours diversifiée, destinée aux personnes retraitées ou en voie de le devenir.

Après une session d’automne qualifiée de fertile, l’Université du troisième âge de Manicouagan reprendra bientôt ses activités avec une nouvelle programmation s’échelonnant de janvier à mai. Les participants pourront approfondir des thèmes variés allant de la mythologie grecque à la nutrition, en passant par l’histoire des États-Unis et les liens entre biologie et yoga.

La session débutera avec le retour de Katheryn Tremblay-Lauzon, enseignante en littérature au cégep de Baie-Comeau. Après un premier cours offert à la fin de l’automne 2025, elle proposera trois nouvelles séances consacrées à d’autres grands mythes grecs, abordant notamment les dieux et les héros. Les rencontres se tiendront les jeudis du 29 janvier au 12 février.

Katheryn Tremblay-Lauzon offrira un deuxième cours en trois séances traitant de la mythologie grecque. On l’aperçoit en pleine action en décembre dernier. Photo courtoisie

Du 19 février au 19 mars, l’UTA accueillera ensuite Serge Paré pour un cours portant sur la nutrition et le système digestif. Retraité du cégep de Baie-Comeau et habitué de l’UTA, il explorera les composantes essentielles des aliments, le fonctionnement du système digestif ainsi que les liens entre la nutrition et certaines maladies.

La programmation se poursuivra avec Charles-Olivier Caron, enseignant en histoire au cégep de Baie-Comeau, qui offrira un survol de l’histoire des États-Unis les jeudis du 26 mars au 16 avril. Le cours couvrira la période allant de la colonie de Jamestown, fondée en 1607, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, en retraçant les grandes étapes de la construction politique, sociale, économique et culturelle du pays.

Enfin, Étienne Provençal, enseignant retraité du cégep de Baie-Comeau, effectuera un retour comme personne-ressource avec le cours De la biologie au yoga : apprendre à se détendre en harmonie, présenté les jeudis du 23 avril au 14 mai.

Les participants y aborderont notamment les influences de l’environnement social sur le vieillissement et le bien-être, l’organisation et l’interdépendance des systèmes corporels, ainsi que des notions liées à la mémoire, à la relaxation et au contrôle des réactions indésirables.

Associée à l’UTA de l’Université de Sherbrooke, l’antenne universitaire de Manicouagan tient ses activités de 9 h à midi à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site USherbrooke.ca/uta/prog/man. Une séance d’aide à l’inscription et d’information est également prévue le 15 janvier, de 10 h à midi.