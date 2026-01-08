Éloïse est née dans le stationnement du Walmart de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 10:52 AM - 8 janvier 2026
Tanoa Morneau, avec sa petite Éloïse, née dans une ambulance dans le stationnement du Walmart de Sept-Îles, entourée d’une infirmière de l’hôpital. de son conjoint Yan-Frédéric Gagné et des paramédics Chelsea Fequet et Maélie Arseneault. Photo courtoisie

Les paramédics Chelsea Fequet et Maélie Arseneault, de même que Tania Morneau et son conjoint Yan-Frédéric Gagné se souviendront toujours du 12 décembre 2025. Bébé Éloïse est venu au monde dans le stationnement du Walmart de Sept-Îles. 

Le couple partait de Gallix, direction Sept-Îles, pour se rendre à l’hôpital. À Clarke City, les contractions devenaient plus intenses et fréquentes pour Tania Morneau.

C’est rendu au parc Ferland que son amoureux a appelé le 911, afin qu’une ambulance les rejoigne en chemin. 

« J’ai senti qu’elle était tout près », a raconté Mme Morneau.

Le point de rencontre avec les paramédics a donc été donné dans le stationnement du Walmart des Galeries Montagnaises. 

« Ç’a été assez intense et rapide, je dirais ! Les paramédics ont été d’un calme et d’un professionnalisme incroyable », a fait savoir la maman au Journal. « Au début je ne voulais pas sortir de mon véhicule, parce que j’avais peur. Je me suis accrochée à Chelsea et mon conjoint pour aller sur la civière et les paramédics m’ont montée dans l’ambulance. Chelsea m’a dit de lui dire si quelque chose changeait. Je lui ai répondu que je sentais la tête et, effectivement, elle voyait les oreilles », a-t-elle renchérit. 

Les deux paramédics de Paraxion ont réussi à la calmer, « à rester elles-mêmes, calmes et professionnelles, et très peu de temps après, ma fille est née », a mentionné Tania Morneau. 

Le tout s’est fait en près de cinq minutes. Une naissance sans trop de complications pour l’arrivée d’Éloïse, en pleine santé, le troisième enfant du couple. 

Et dire que Tania Morneau pensait avoir le temps de se rendre à l’hôpital comme pour ses deux autres accouchements avec l’épidurale. « Rien n’indiquait que je n’allais pas me rendre lors de mon rendez-vous en début de semaine », a-t-elle dit. 

Maélie Arseneault et Chelsea Fequet, les deux paradémics qui ont aidé à un accouchement le 12 décembre dans le stationnement du Walmart de Sept-Îles.  Photo Facebook Paraxion – Services ambulanciers

