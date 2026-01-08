L’hiver très neigeux a un coût pour les déneigeurs de Baie-Comeau

« Ah ! comme la neige a neigé ! » Ces paroles du poète québécois Émile Nelligan résonnent tout autant aujourd’hui qu’à la fin du 19e siècle, et particulièrement avec l’hiver très neigeux que l’on connaît. Si l’intensité des précipitations ne fait évidemment pas peur aux déneigeurs privés, ils en ressentent tout de même des impacts au chapitre de la facture pour l’entretien et les réparations de la machinerie et pour le carburant, en plus des heures de boulot qui se multiplient.

Fortes de ses 30 ans d’existence, on peut dire que Les Entreprises Bussières ont vu neiger (pour rester dans le même thème). La rigueur de l’hiver 2025-2026, « ça fait partie de la game », assure cependant Jocelyn Bussières, propriétaire de l’entreprise fondée par son père Gérard, décédé en mai dernier.

Faut-il rappeler que l’hiver a commencé en lion dans la première moitié du mois de novembre en laissant des précipitations se situant à près du double de la normale à Baie-Comeau. Décembre a aussi été un peu plus neigeux qu’à l’habitude (voir autre texte).

Pour les déneigeurs, qui dit multiplication des sorties de la machinerie dit aussi risques plus élevés de bris. « Quand ça travaille pas, ça ne peut pas briser. Plus que ça travaille, plus que ça brise », reconnaît M. Bussières, dont la flotte comprend cinq tracteurs et deux chargeuses.

Et bien que ses équipements soient neufs, un bris majeur est tout de même survenu à l’un de ses tracteurs dès la première bordée de neige en novembre. Le véhicule n’avait qu’une trentaine d’heures d’utilisation.

Main-d’œuvre

Comme c’est le cas pour d’autres déneigeurs privés, le recrutement de la main-d’œuvre représente aussi tout un défi.

La plus ancienne entreprise de déneigement privé à Baie-Comeau compte aujourd’hui huit employés, mais le début de saison a été très difficile avec quatre à dénicher. « Là, on essaie pour donner du bon service, mais c’est compliqué », admet M. Bussières.

La situation du personnel reste d’ailleurs fragile. Ce n’est pas évident de nos jours de trouver des opérateurs disponibles pour faire face à la musique tout au long de l’hiver, tempête après tempête.

Si l’hiver continue d’être rude en multiplication de grosses bordées, est-ce que les clients pourraient en payer la note lors du renouvellement des contrats à l’automne 2026? « On n’espère pas, mais, oui, ça pourrait être une raison », laisse tomber le propriétaire.

« Cette année, j’ai été obligé d’augmenter les salaires. Plus qu’on sort, plus qu’au bout de la ligne, il reste rien. Il y a aussi le prix du fuel. Voilà 10 ans, le prix du fuel était moins cher que le gaz, puis là, le fuel est rendu plus cher que le gaz. Si on est tout le temps dans le chemin, c’est sûr que ça a un impact. »

Refus à la pelletée

Les Entreprises Bussières desservent 460 clients dans le secteur Marquette, mais en ont refusés au moins 150. Il y a quelques années, elles en comptaient autour de 500.

C’est par choix que Jocelyn Bussières commence tranquillement à diminuer la cadence en vue de sa retraite future. Quand un client ne renouvelle pas son contrat, il n’est pas remplacé.

Les soucis de santé éprouvés par des personnes de son entourage le font réfléchir.

Ça souffle allègrement à Baie-Comeau

Le soufflage de la neige fonctionne à plein régime à Baie-Comeau. Même que les opérations ont été entreprises plus tôt que l’année précédente en raison de l’hiver hâtif.

Les trois souffleurs se sont mis au travail pour libérer les cordons de trottoirs dans les deux secteurs de la municipalité le 28 novembre, soit une dizaine de jours à l’avance par rapport à l’hiver 2024-2025.

Vers la mi-décembre, le soufflage des artères commerciales s’amorçait sur l’ensemble du territoire. En zone résidentielle, le quartier Sainte-Amélie a été le premier ciblé comme à l’habitude en raison de sa configuration particulière, souligne Pierre-Olivier Normand, agent aux communications. Les employés des travaux publics s’y sont attelés dès le 18 décembre.

Au-delà des épisodes répétés de soufflage des cordons de trottoirs en raison des accumulations de neige, il y a aussi les stationnements 24 heures qui sous la responsabilité de la Ville.

Les souffleurs poursuivent leur travail. À titre d’exemple, les parcs de maisons mobiles Bégin et Crémazie et l’avenue Parent sont visés cette semaine.

Fait à noter, lors du premier tour de soufflage de l’hiver dans les quartiers, la neige est soufflée sur les terrains des résidences, sauf dans le cas des parcs de maisons mobiles où le transport par camion est réalisé en raison de l’étroitesse des terrains.

Quantités de neige

La Ville de Baie-Comeau possède son propre système de cueillette d’informations sur les quantités de neige reçues.

Selon les données enregistrées, 46,5 cm de neige sont tombés en novembre 2025 contre 9 cm en 2024. Pour le mois de décembre, il est question de 93,5 cm en 2025 comparativement à 86 cm l’année précédente.

En incluant les précipitations reçues au 7 janvier 2026, il est question de 152 cm reçus pour l’hiver en cours par rapport à 114 cm un an plus tôt.

Si la situation à la hausse des chutes de neige se poursuit dans les prochains mois, la facture du déneigement devrait être affectée. “ Pour l’instant, il est trop tôt pour établir un lien avec les premières précipitations et la facture pour la Ville. Nous pourrons le savoir un peu plus tard dans la saison ”, conclut M. Normand.