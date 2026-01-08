Sept-Îles crie « Au loup! »

Quatre signalements en deux semaines portent à croire qu’un loup rôde. Quatre personnes ont signalé aux autorités la présence d’un loup dans le secteur de Sept-Îles, a appris Le Nord-Côtier.

Robert Carbonneau, qui habite dans le secteur des plages à Sept-Îles, profitait d’un souper du temps des fêtes entre amis, lorsqu’un de ses convives s’est écrié : « au loup! », en voyant un animal renifler sur la galerie.

À ce moment, les invités étaient persuadés qu’il badinait et qu’il s’agissait d’un chien husky. Ce n’est qu’en regardant les images sur sa caméra extérieure, que M. Carbonneau a constaté qu’il s’agissait d’un animal sauvage.

« Je réside depuis cinquante ans aux plages et je n’ai jamais vu de loups ou de coyotes aussi près des zones habitées », explique le sexagénaire au journal.

« Je ne sors même plus marcher et j’ai peur de sortir mon chien pour faire ses besoins », affirme à son tour Annie Chassé, résidente du quartier des plages. Elle aussi a aperçu un canidé rôder dans sa cour.

Hausse des signalements

Le sergent Garry Buffitt, agent de la faune à Sept-Îles, affirme que le ministère de l’Environnement de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a reçu quatre signalements de loups entre le 24 décembre et le 4 janvier, de la rue Retty jusqu’à la Plage Ferguson.

« Il y a une augmentation importante des signalements de ces animaux dans les secteurs habités », affirme l’agent qui a 27 ans d’expérience.

Il attribue cette hausse à la population grandissante de loups à travers le Québec. Il explique que, dans le cas présent, aucune action n’a été posée pour chasser l’animal.

« Dans le passé, on demandait aux trappeurs de venir poser des collets, mais ceci avait un effet pervers ; beaucoup d’animaux domestiques en étaient des victimes collatérales.»

Même si plusieurs citoyens sont apeurés par les loups qui ont mauvaise réputation, le MELCCFP se veut rassurant dans ses indications transmises par courriel.

« Généralement, les coyotes et les loups ne posent pas un problème pour les humains, car ils craignent leur présence », affirme Valérie Ouellet, relationniste au Ministère.

La prévention est la meilleure stratégie. On recommande de limiter au maximum les interactions des canidés avec les animaux domestiques, soit la nuit jusqu’au lever du soleil. Le Ministère suggère aussi de garder les poubelles hermétiques pour ne pas attirer les animaux sauvages par l’odorat.

La Ville de Sept-Îles, quant à elle, n’a reçu aucun signalement récent concernant un animal sauvage.

Loup ou coyote ?

Bien que tous les résidents interviewés dans le cadre de ce dossier jurent avoir vu un loup, l’animal en liberté pourrait très bien être un coyote. À ce propos, le MELCCFP précise que l’identification des loups et des coyotes se complexifie d’années en années, en raison des croisements entre espèces, appelés hybrides.

« Il devient parfois très difficile selon le stade de maturation de l’animal (coyote adulte vs louveteaux, par exemple) de les différencier, de manière certaine, sans le recours à des mesures précises ou des analyses génétiques », affirme le Ministère.