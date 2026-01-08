Une salle à manger adaptée aux personnes autistes au St-Hubert de Baie-Comeau 

À partir du 11 janvier, la Rôtisserie St-Hubert Express de Baie-Comeau ouvre sa salle à manger aux personnes autistes en proposant un environnement adapté aux sensibilités de celles-ci.

Le restaurant embarque dans un mouvement pour des salles à manger inclusives.

Désormais, les dimanches midi, de 11 h à 13 h, les personnes autistes et leur famille sont invitées dans un environnement favorable, qui tient compte de leurs différentes sensibilités.

Il s’agit d’un projet lancé il y a plus de 2 ans et rassemble à ce jour 49 Rôtisseries St-Hubert. Il a été initié par la Fondation St-Hubert et la Fondation Autiste et majeur, avec le soutien et l’expertise du centre d’autisme À pas de géant.

Employés sensibilisés

Les employés sont alors sensibilisés à la réalité des personnes autistes et s’assurent de répondre aux diverses sensibilités de cette clientèle en utilisant différents moyens.

On parle entre autres de la diminution du volume de la musique et des bruits ambiants provenant de nos équipements, de même que la possibilité d’emprunter des trousses sensorielles.

Josée Vaillancourt, directrice de la Fondation St-Hubert, mentionne que « l’inclusion, le respect des différences et l’importance accordée à la famille sont des valeurs au coeur des projets » de la Fondation.

« Nous espérons que nous pavons la voie pour que l’ensemble de la société soit plus accueillant et bienveillant, nous en avons bien besoin », indique-t-elle.