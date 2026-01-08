Yves Montigny a l’intention de se représenter aux élections provinciales

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, déclare « travailler dans l’intention de se représenter » à la prochaine campagne électorale provinciale, prévue en 2026.

« Ce sont les électeurs qui décideront. Je crois que si je reste là comme député, je serai capable de continuer à initier des projets et à faire croître le développement de la région », confie M. Montigny, en entrevue avec Le Manic.

Toutefois, avant d’en arriver là, le député soutient avoir un agenda très chargé. « Il reste encore beaucoup de projets à rendre à terme », lance-t-il.

L’avenir énergétique

L’enjeu « principal de l’année », c’est l’énergie selon Yves Montigny.

« Notre territoire a un fort potentiel avec une prospérité possible au niveau de la croissance économique », mentionne-t-il.

Celui qui a entamé la tournée Vision Énergie en 2025 place cet enjeu au cœur de l’ensemble des projets qu’il voit passer sur la pile de dossiers.

« C’est l’avenir énergétique. Tout le monde court de l’énergie partout, que ce soit de l’énergie renouvelable, de l’énergie fossile », souligne le député.

C’est pourquoi M. Montigny croit que son implication dans les rencontres avec les différents acteurs du Québec servira dans divers projets, découlant des enjeux énergétiques.

Il mentionne, entre autres, la transformation de la matière ligneuse et l’industrie forestière.

C’est la même chose pour le transport, ajoute-t-il. « Pour le transport, on est bien positionné avec l’Europe, notamment avec le Port de Baie-Comeau. Nous avons financé l’agrandissement du port. »

Le député caquiste souligne aussi qu’il continuera les efforts en ce qui a trait au transport aérien régional.

L’année d’AquaBoreal

« C’est l’année d’AquaBoreal », s’exclame Yves Montigny.

Le politicien soutient aider dans l’avancement du processus, afin d’arriver à l’obtention de permis au début de l’année.

Ce dernier a espoir que les travaux pourront commencer d’ici la fin 2026.