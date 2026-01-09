Northern Graphite fait avancer son projet à Baie-Comeau

L’entreprise Northern Graphite a sécurisé un financement de 1,35 million de dollars afin de poursuivre les études nécessaires à la réalisation de son projet d’usine de matériaux pour batteries à Baie-Comeau. Cet appui financier marque une étape clé avant une éventuelle construction, selon l’entreprise.

Northern Graphite Corporation a complété, le 22 décembre 2025, un financement de 1,35 million de dollars par l’entremise d’un placement privé, une méthode qui permet à une entreprise de lever des fonds directement auprès d’investisseurs, sans passer par une offre publique.

Concrètement, la société a vendu un peu plus de 10,8 millions d’actions à 0,125 $ chacune. Le principal investisseur est le groupe BMI, déjà impliqué dans le développement industriel du site de l’ancienne papeterie de Baie-Comeau. Ce nouveau financement s’ajoute à d’autres levées de fonds réalisées plus tôt en 2025, pour un total de 2,2 millions de dollars.

L’argent recueilli servira principalement à financer l’étude de faisabilité du projet. Ce type d’étude vise à vérifier, en détail, si le projet est techniquement et financièrement viable, à estimer les coûts de construction et d’exploitation, ainsi que le potentiel de rentabilité à long terme.

Une fois cette étape complétée, l’entreprise sera en mesure de décider si elle va de l’avant avec la construction de l’usine.

« La participation du groupe BMI à ce financement témoigne de la confiance accordée aux actifs et à la stratégie de Northern et soutient le développement des capacités de traitement des matériaux d’anodes pour batteries au Canada et en Amérique du Nord », a déclaré Hugues Jacquemin, président-directeur général de Northern Graphite, par voie de communiqué.

L’usine projetée à Baie-Comeau viserait à transformer du graphite extrait au Canada en matériaux d’anodes pour batteries lithium-ion, utilisées notamment dans les véhicules électriques. Ce matériau représente la plus grande partie d’une batterie et joue un rôle essentiel dans sa performance.

Northern Graphite et le groupe BMI étudient la possibilité d’implanter l’usine sur le site de l’ancienne papeterie, actuellement en cours de reconversion industrielle. Le recours à une infrastructure existante pourrait réduire les coûts et accélérer la mise en service du projet, tout en favorisant la création d’emplois et l’activité économique dans la région.

Seule productrice de graphite en flocons en Amérique du Nord, Northern Graphite exploite déjà la mine de Lac des Îles, au Québec, et développe d’autres projets au Canada et à l’international afin de répondre à la demande croissante liée à la transition énergétique et au développement des batteries.