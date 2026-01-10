De la neige abondante et de la poudrerie à prévoir dimanche

Un bulletin météorologique spécial a été émis pour la Haute-Côte-Nord, par Environnement Canada. Dix à vingt centimètres de neige et de la poudrerie sont attendus par endroits le 11 janvier.

Cela commencera dans la nuit de samedi pour se poursuivre dimanche jusqu’à lundi matin. La neige forte et les vents jusqu’à 50 kilomètres à l’heure pourraient causer de la poudrerie pour les secteurs près du fleuve entre Tadoussac et Colombier.

Notons que les déplacements pourraient être difficiles en raison de l’accumulation rapide de la neige et de la poudrerie.

Du côté de Baie-Comeau, Environnement Canada prévient qu’il y aura de la poudrerie par endroits dimanche en après-midi. On s’attend à une accumulation de 5 à 10 cm de neige avec des vents du nord-est de 20 km/h avec rafales.

Il neigera aussi dans le secteur de Sept-Îles dès dimanche matin. Toutefois, on parle d’une accumulation de 2 à 4 cm.