Les dossiers à surveiller en 2026

Quoi suivre en 2026 ? Cette année, une panoplie de sujets nous intéresse. Que ce soit le grand projet d’AquaBoréal, l’ouverture d’un nouveau CPE à Baie-Comeau ou encore les élections provinciales, on fait un tour d’horizon des dossiers à surveiller en 2026. Toutefois, sachez que la liste est encore plus longue : parc éolien Manicouagan, Northern Graphite, ConsignAction, Norderra, le tout premier complexe de logements pour travailleurs à Baie-Comeau, pour ne nommer que ceux-ci.

Nouveau CPE à Baie-Comeau

La première pelletée de terre symbolique a marqué, le 3 octobre, le lancement d’un projet majeur : un nouveau CPE à vocation plein air de 78 places. Ce nouveau CPE, qui aura 10 places pour poupons, sera situé sur l’Avenue des Hémérocalles. Il répondra à la demande croissante à Baie-Comeau. D’ailleurs, plus de 300 parents figurent sur la liste d’attente pour une place subventionnée. Il s’agit d’un investissement total de 5,7 M$, dont 5,3 M$ proviennent du gouvernement du Québec. L’ouverture est prévue pour printemps 2026.

Terminal no 5

L’été dernier, le Port de Baie-Comeau a déposé son étude d’impact sur l’environnement, auprès du ministre responsable de l’Environnement, pour son projet de réfection du Terminal no 5. Selon l’échéancier de ce grand projet, le Port entre dans la phase d’obtention des décrets et des autorisations cette année. Il y aura aussi une période de consultation publique par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Rappelons que les installations actuelles du Terminal no 5 ont été aménagées au début des années 1960. Elles sont devenues désuètes. Le réaménagement complet a pour but de développer une infrastructure portuaire moderne, efficiente et intégrée dans le milieu.

AquaBoréal

Le projet d’AquaBoréal a franchi une étape importante en 2025, soit les consultations pour le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Selon l’échéancier du projet, AquaBoréal aurait déposé son étude environnementale finale à la fin de l’année dans le but d’obtenir un décret ministériel en 2026. L’entreprise prévoit aussi réaliser la décontamination du site cette année et espère annoncer le début de la construction. L’objectif est d’effectuer une première récolte en 2029.

Hy2Gen

La période de consultation publique sur les enjeux du projet Courant de Hy2gen à Baie-Comeau doit se terminer à la mi-janvier. Le projet porte maintenant sur la production d’ammoniac et de nitrate d’ammonium. Hy2gen regroupe, dans un seul dossier d’évaluation environnementale, les deux avis de projets concernant une usine de fabrication d’ammoniac et une usine de fabrication de nitrate d’ammonium. Hy2gen en a fait l’annonce à la fin 2025 au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec. Hy2gen espère toujours débuter la construction en 2027 pour une mise en service en 2030.

Pont sur le Saguenay

En 2025, le résultat des études d’opportunité et sur les impacts socio-économiques de la construction du potentiel pont a été connu, lui qui était initialement attendu en 2023. On y a chiffré le coût d’un pont à plus de quatre milliards avec un tracé légèrement en amont de Tadoussac. Le gouvernement en sera en 2026 à la préparation d’un mandat pour analyser les meilleures pratiques internationales en matière de financement et de réalisation de projets similaires. L’ancienne ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, avait toutefois relégué le dossier aux oubliettes en début d’année, au moins jusqu’en 2030. Si le projet se concrétise, l’échéancier présenté dans les études fait état d’un horizon d’environ 14 ans, soit sept ans de planification et sept autres années de construction.

Élections provinciales

2026 est une année électorale au Québec. Les élections provinciales sont prévues le 5 octobre. Le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny, a mentionné avoir l’intention de se représenter afin de continuer à faire avancer les dossiers pour la région. On ne connaît pas encore les autres candidats des autres partis politiques. Un premier candidat a levé la main pour l’investiture du Parti québécois. Il s’agit d’Israël Tremblay. Alors de la Coalition avenir Québec constitue actuellement un gouvernement majoritaire, les derniers sondages Léger démontrent une tendance changeante dans les intentions de vote, un peu moins d’un an avant le déclenchement des élections. Au moment d’écrire ces lignes, ce sont environ 36 % des Québécois qui démontrent un intérêt envers le Parti québécois, 21 % pour le Parti libéral, 18 % pour la CAQ, 15 % pour le Parti conservateur et 8 % pour Québec solidaire.