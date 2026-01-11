Baie-Comeau : manger au St-Hubert dans un environnement adapté à l’autisme

Par Karianne Nepton-Philippe 2:20 PM - 11 janvier 2026
Temps de lecture :

Une famille est venue profiter du premier midi adapté aux sensibilités des personnes autistes au St-Hubert de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Un coin de la salle à manger du St-Hubert de Baie-Comeau est maintenant ouvert aux personnes autistes le dimanche. Une ambiance adaptée, des employés formés et prêts à répondre à la demande; tout est en place. 

Le 11 janvier marque le premier dimanche où les familles pouvaient venir profiter d’un dîner dans une ambiance pensée pour les personnes autistes. 

« On a une liste de conseils afin de se préparer à recevoir une clientèle autiste. On s’est préparé en choisissant un bon coin qui est plus calme, avec des banquettes et moins d’éclairage », explique Mohamed Bouanene, directeur général de la Rôtisserie St-Hubert Express de Baie-Comeau. 

Mohamed Bouanene, directeur général de la Rôtisserie St-Hubert Express de Baie-Comeau.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Le côté du restaurant avec les banquettes éloignées de l’espace à aire ouverte a été ciblé. Comme M. Bouanene l’explique, l’éclairage a été repensé et la musique est aussi plus douce. 

Cela est offert tous les dimanches de 11 h à 13 h. 

À partir du 11 janvier, la Rôtisserie St-Hubert Express de Baie-Comeau ouvre sa salle à manger aux personnes autistes en proposant un environnement adapté aux sensibilités de celles-ci. Photo Karianne Nepton-Philippe

Une équipe prête et formée

Même si le premier midi s’est avéré plutôt tranquille, en raison de la neige abondante, M. Bouanene mentionne que son équipe est prête. 

Tous ont été formés afin de s’adapter aux sensibilités des personnes autistes. 

De plus, il souhaite offrir un endroit invitant et inclusif pour tous. 

« Tout le monde est invité. Vous savez, on traite tout le monde de la même façon. Ce n’est pas nous qui demandons, mais lorsque quelqu’un nous approche, on va s’adapter », mentionne le directeur général du restaurant. 

L’équipe de la Rôtisserie St-Hubert Express de Baie-Comeau a été formée pour offrir un service adapté.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Les clients seront donc redirigés dans l’espace réservé pour eux. Le repas peuvent ensuite être servi à la table et les ils peuvent demander une trousse sensorielle. 

Dans celle-ci, il y a des coquilles insonorisantes, un tableau de communication et des jeux adaptés pour personnes autistes. 

Politique d'opinion et commentaire
