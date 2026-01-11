Le Drakkar l’emporte…à l’arraché

Le Drakkar a eu chaud, très chaud, mais est tout de même parvenu à se faufiler avec une victoire dramatique de 6-5, dimanche après-midi, sur les Tigres de Victoriaville.

De retour à la maison après un séjour de trois parties à l’étranger, les vikings du navire ont dû trimer dur avant de casser la glace avec ce tout premier triomphe à domicile de l’année 2026.

Les membres de l’équipage, qui semblaient en plein contrôle du match avec une avance de 6-2 en début de troisième période, ont toutefois connu une importante baisse de régime, qui a tourné à l’avantage de l’ennemi.

Malgré ce recul de quatre buts, les visiteurs des Bois-Francs n’ont pas baissé les bras pour autant avec une poussée de trois filets sans riposte, qui a donné des sueurs froides aux Baie-Comois.

Meilleur joueur de son équipe, le Russe Alexey Vlasov a donné le ton à la remontée avec ses 26e et 27e buts de la campagne, qui ont rendu encore plus palpitante cette fin de rencontre axée sur l’offensive.

Les nouveaux

Très opportunistes à chaque début de période, les locaux ont finalement tenu le coup pour finalement inscrire cette 10e victoire (à leur 40e partie) de la saison, qui leur permet de s’approcher à sept points des Sea Dogs de Saint John et de l’avant dernier rang de l’Association de l’Est.

Les nouveaux joueurs du Drakkar ont eu leur mot à dire dans la conquête. Obtenu du Phoenix de Sherbrooke, l’attaquant Robin Benoit (1re étoile de la partie) a mené l’offensive des siens avec un doublé.

Le défenseur Biagio Jr Daniele et Mathys St-Gelais, acquis du Régiment de Terre-Neuve, ont également noirci la feuille de pointage devant les 1666 spectateurs réunis dans les gradins du Centre sportif Alcoa.

Huile sur le feu

Le pilote du Drakkar Jean-François Grégoire a beaucoup plus apprécié les 40 premières minutes de la rencontre. « Avec une avance de 5-2, les joueurs ont commencé à tricher et à forcer le jeu et c’est devenu plus compliqué », a commenté le dirigeant.

Avec plusieurs nouveaux visages à bord du navire, l’entraîneur a évidemment parlé d’une période d’adaptation. « C’est sûr que l’intention n’est pas mauvaise, mais il faut éviter d’ajouter de l’huile sur le feu. L’équipe est jeune, il faut vivre ce genre de situation qui fait partie du bagage d’expérience. »

Interrogé sur l’apport de ses récentes acquisitions, Grégoire s’est montré prudent dans ses propos. « J’ai vu des belles et des moins belles choses. Ces joueurs s’amènent dans un nouveau club, mais ce n’est pas un nouveau départ. Ils connaissent la ligue et leur rôle et ils doivent comprendre pourquoi nous sommes allés les chercher. »

En vitesse

Adam Cavallin (en désavantage numérique) et Kieran Litterick (sur un jeu de puissance) ont enfilé les autres filets des vainqueurs face aux gardiens des Tigres, Anthony Catanzariti et Gabriel D’Aigle.

Brayden Besnier (deux fois) et Maxime Lambert ont réussi les autres buts des perdants face au cerbère Mathias Hernandez, auteur de sa toute première victoire devant ses nouveaux partisans.

Incommodé par les symptômes d’une commotion cérébrale, le gardien de but Samuel Caulfield était encore absent et ne devrait pas être disponible pour les deux prochains matchs du Drakkar (les 16 et 17 janvier) face aux Remparts à Québec.