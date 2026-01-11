Un jeune Nord-Côtier sur la glace des Canadiens de Montréal

Le jeune Nui-Dawson Wapistan de Nutashkuan a chaussé ses patins, samedi soir, pour embarquer sur la glace du Canadien de Montréal, au côté de Cole Caufield.

« Il travaille fort pour aller loin », lance Laurent Mestokosho, qui était dans l’équipe d’entraîneurs de Nui-Dawson Wapistan, l’an dernier.

M. Mestokosho est bénévole depuis une trentaine d’années auprès des jeunes joueurs de hockey.

« Il va s’en souvenir », dit-il, à propos de l’expérience que le jeune atome du Mashkuat M11 a vécue au Centre Bell. « La communauté est très fière que le joueur ait pu participer et de voir un jeune avec des joueurs des Canadiens. »

C’était la deuxième fois qu’un joueur de Nutashkuan participait à un tel événement. Nui-Dawson Wapistan a fait le trajet de 16 h en voiture jusqu’à Montréal, accompagné de ses parents. Lui et d’autres joueurs du hockey mineur ont écouté l’hymne national aux côtés de leurs idoles sur la glace.

De son côté, Hockey Québec a qualifié le moment de « soirée inoubliable pour les jeunes du hockey mineur ».

Les joueurs du Canadien sont d’ailleurs arrivés au Centre Bell, en vue de leur match contre les Red Wings, vêtus de chandails de différentes équipes de hockey mineur de la province, « en guise de célébration de notre sport national et de ses racines ancrées dans la province », a fait savoir l’organisation.