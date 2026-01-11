Un plus gros avion desservira la Basse-Côte-Nord

Par Emy-Jane Déry 7:00 AM - 11 janvier 2026
Temps de lecture :

Un appareil de la compagnie Air Liaison à l'aéroport de Saint-Augustin. Photo Air Liaison

La compagnie Air Liaison affirme avoir désormais « le plus gros avion » à desservir la Basse-Côte-Nord, avec la mise en service d’un DASH 8-300. 

La mise en service du nouvel avion a été annoncée ce week-end par le transporteur. Il pourra transporter jusqu’à 50 passagers. 

Air Liaison indique qu’il y aura ainsi plus de places de disponibles sur chaque vol, plus de confort, une meilleure stabilité et des opérations plus fiables. 

Les avions de type Beechcraft jusqu’ici utilisés par l’entreprise dans la région pouvaient transporter moins d’une vingtaine de passagers. 

L’annonce survient alors qu’une nouvelle compagnie aérienne entrera en fonction lundi, pour aussi desservir la Basse-Côte-Nord. 

L’entreprise Central Mountain Air (CMA) de la Colombie-Britannique utilisera quant à elle deux aéronefs Dash 8-100. Leur capacité est d’une quarantaine de passagers. 

En entrevue avec le Journal cette semaine, le préfet de la MRC du Gofle-du-Saint-Laurent se réjouissait de l’arrivée d’une concurrence dans le domaine. Or, il se questionnait à savoir si le marché était suffisamment important pour pouvoir faire rouler deux compagnies aériennes. 

Une nouvelle compagnie aérienne s’implante sur la Côte-Nord

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Héma-Québec sollicite les personnes des groupes sanguins O- et B- à donner leur sang

Sentiers de motoneige : un détour mis en place à la rivière aux Outardes

De la neige abondante et de la poudrerie à prévoir dimanche

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Héma-Québec sollicite les personnes des groupes sanguins O- et B- à donner leur sang

Consulter la nouvelle
Actualité

Sentiers de motoneige : un détour mis en place à la rivière aux Outardes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer