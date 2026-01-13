Deux générations à la tête de la Tabagie Baie-Comeau

Une véritable histoire de famille commence à s’écrire à la Tabagie Baie-Comeau avec l’arrivée de deux nouveaux copropriétaires, Véronique Émond et le gendre de son conjoint, Hugo Côté.

Les deux partenaires d’affaires ont pris les rênes de l’entreprise le 1er janvier. Ils sont solidement épaulés par leurs conjoints, Yves Gagnon, un retraité, et sa fille Marie-Christine.

Si Mme Émond, déjà propriétaire de Choco Véro, et M. Gagnon s’occuperont de la gestion régulière des opérations et du contact avec le public, le couple Gagnon-Côté travaillera un peu plus dans l’ombre.

« Eux s’occupent plus de l’arrière-plan, soit tout ce qu’on ne voit pas, mais qui est super important », mentionne l’associée en parlant d’informatique et de messages sur les réseaux sociaux, entre autres.

L’arrivée de deux générations au sein de l’entreprise n’était pas prévue au départ, mais, peu de temps avant la signature de la transaction, le couple de trentenaires a manifesté son intérêt à s’associer à l’aventure.

Véronique Émond et Yves Gagnon y voient une façon d’assurer une relève quand leur tour viendra de quitter. Et qui sait si les deux petits-enfants ne suivront pas plus tard, se disent-ils.

Un rêve réalisé

L’arrivée du duo Émond-Gagnon à la Tabagie Baie-Comeau fait suite à un rêve. « Le rêve de Monsieur », lance en riant la copropriétaire.

En effet, Yves Gagnon a passé de nombreuses années dans le service à la clientèle. Bras droit de sa conjointe à la chocolaterie, il a eu l’étincelle en février 2025 pendant une livraison de produits de Choco Véro à la tabagie. C’est alors que l’ancienne propriétaire, Julie Fortin, a proposé à l’homme d’acquérir l’entreprise avec sa conjointe.

« Moi, j’ai dit non tout de suite », lance Véronique Émond. Mais l’idée a fait son chemin tranquillement et Choco Véro a fait partie de la réflexion.

« On était à la limite avec Choco Véro. On grossit-tu ? On reste-tu là ? À deux, on n’était plus capable. Notre bail (dans un local de Place La Salle) allait prendre fin cette année. On s’est mis à y penser », raconte-t-elle.

Réorganisation

L’acquisition de la Tabagie Baie-Comeau 2007 inc. (le nom légal) entraînera une réorganisation au sein de la chocolaterie. L’été dernier, le local du centre-ville a été libéré. À l’automne, les activités de production ont été transférées dans un local du secteur Mingan. Évidemment, ces temps-ci, la chocolatière a moins de temps pour créer.

Mais il est déjà assuré que les produits de Choco Véro auront une place de choix à la tabagie dans les prochains mois. Ce sera d’ailleurs le seul endroit où il sera possible de se les procurer.

Mme Émond veut aussi aménager un espace réservé à des produits alimentaires d’ici principalement et de régions à proximité. Des pourparlers sont en cours avec des producteurs.

Sinon, il n’y a pas de grands projets de transformation prévus. Pourquoi changer une valeur sûre, se dit le couple Émond-Gagnon, qui mise sur la qualité du service à la clientèle. « Ça va toujours rester une tabagie, un petit dépanneur de coin, de quartier pour que les gens se sentent bien et que ce soit chaleureux », précise la dame.