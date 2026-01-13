La scierie des Outardes ferme pour une durée indéterminée 

Domtar suspend les activités de la scierie des Outardes pour une durée indéterminée. Au total, 346 travailleurs sont touchés.

« C’est un arrêt temporaire de la scierie des Outardes », précise le directeur des affaires publiques de Domtar, Guillaume Julien.

Ce sont 186 personnes qui sont affectées au niveau des opérations de sciage et 160 personnes pour les opérations forestières.

Domtar annonce une réduction temporaire de la production de bois d’oeuvre de 150 millions de pieds mesure planche pour le premier trimestre 2026. Cela équivaut à 20 % de la production.

« La situation ne touche pas seulement Baie-Comeau, ça touche l’ensemble des opérations de Domtar », ajoute M. Julien.

Ce dernier explique que la réduction des opérations affecte une usine en Ontario ainsi qu’aux États-Unis.

Rencontre avec les dirigeants

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, précise sur Facebook qu’il rencontre les dirigeants de la scierie Outardes à Baie-Comeau ainsi que les élus de la région.

« Bien que je comprenne les difficultés auxquelles fait face le secteur, cette décision soulève de profondes préoccupations quant aux répercussions sur les travailleuses et travailleurs », écrit-il.

Plus de détails à venir.