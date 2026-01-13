Place aux séries de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord

Si les séries éliminatoires de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord sont à l’image de la saison régulière, il faut s’attendre à des affrontements serrés dès le premier tour qui s’amorce ce vendredi. La moitié des seize rencontres en saison se sont soldées par un seul but d’écart. La prolongation ou les tirs de barrage ont été nécessaires à six reprises.

Basques/Marchands

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre, qui, contre toute attente, ont terminé en tête du classement de la saison, croiseront le fer avec les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles, champions des séries 2025, en ronde demi-finale 2 de 3.

Les Basques ont connu une saison difficile, mais ils ont remonté la côte, gagnant leurs deux derniers matchs, dont celui de samedi contre la formation cayenne, revenant au pointage quatre fois.

L’entraîneur-chef de l’adversaire de Sept-Îles s’attend à une série intense.

« Ce sera bruyant dans les arénas. Ça va donner un beau spectacle. Il y a une grosse rivalité [entre les deux équipes] depuis des années », a mentionné Alain Boudreau.

Ses troupes devront toutefois descendre leur niveau d’émotion, ce qui a fait défaut au dernier match, alors que deux joueurs ont écopé de dix minutes de mauvaise conduite.

« Il faut jouer notre game et rester concentré. Il ne faudra pas perdre le contrôle de nos émotions. Ça va se jouer là-dessus », a-t-il laissé entendre.

Coach Boudreau ne voulait toutefois pas dévoiler l’identité de son gardien pour la série face aux Basques. « On a le meilleur duo de gardiens de la ligue et il y a une belle synergie entre les deux [Christopher et Patrick Jomphe] », a-t-il dit.

Chez les rivaux des Marchands, c’est d’ailleurs entre les poteaux que ça pourrait faire la différence dans la série au meilleur de trois, au dire d’Éric Miousse.

« Les gardiens auront leur mot à dire. Ça va se jouer dans les buts », a avancé le pilote des Basques.

Son équipe devra exploiter sa vitesse pour venir à bout des Marchands, un club plus imposant physiquement, mais « ils [leurs joueurs] ont plus d’expérience. Ils ne se débarrassent pas du puck pour rien », a-t-il mentionné.

Soulignons que trois des quatre duels entre les deux clubs se sont conclus par un but d’écart.

Pionniers/Gaulois

La table a aussi été mise samedi entre les Gaulois PCR de Port-Cartier et les Pionniers CFL de Baie-Comeau.

« Samedi, ça ressemblait à un match des séries », a lancé l’entraîneur des Port-Cartois, Alain Desrosiers, au sujet de cette première victoire en quatre ans en sol baie-comois.

Même si sa formation a remporté trois des quatre parties en saison face à ses rivaux à venir pour le 2 de 3, le coach des Gaulois rappelle que la plupart des matchs en saison auraient pu aller d’un bord comme de l’autre.

« Il ne faut pas se présenter et penser que ça sera facile. Il faut se dire que Baie-Comeau, c’est l’équipe à battre. À chaque présence, il faudra être dominant, ne pas prendre ça à la légère. La gestion de la glace et des trios sera importante, et les gardiens auront leur importance des deux côtés. Il faudra être sur la coche », a laissé savoir Alain Desrosiers.

Il espère que l’avantage de la glace sera profitable à ses Gaulois.

Dans le camp des Pionniers, Yan Côté aurait bien aimé voir sa formation l’emporter samedi et ainsi avoir l’avantage de la glace et un « boost » après une série de revers, mais elle doit mettre l’accent sur le premier match sur la route.

L’entraîneur de l’équipe de Baie-Comeau entrevoit une série axée sur la robustesse, la vitesse et les unités spéciales. « Ce sont les guerres de tranchées qui vont permettre de gagner. L’équipe qui va arriver groundée et qui va faire les sacrifices va partir avec la victoire », a-t-il indiqué.

Après trois défaites pour finir la saison, Yan Côté s’attend à ce que ses vétérans lèvent leur jeu d’un cran et que « les recrues vont suivre la parade ».

Demi-finale 2 de 3 – Sept-Îles vs Havre-Saint-Pierre

Horaire de la série

Match #1 – 16 janvier, 20h, à Havre-Saint-Pierre

Match #2 – 17 janvier, 20h, à Sept-Îles

Match #3 – 24 janvier (si nécessaire), 20h, à Havre-Saint-Pierre

En saison un contre l’autre

Marchands 1 Basques 0 (7 novembre, à Sept-Îles)

Basques 6 Marchands 5 (15 novembre, à Havre-Saint-Pierre)

Basques 1 Marchands 4 (20 décembre, à Havre-Saint-Pierre)

Marchands 5 Basques 6 (Fus.) (10 janvier, à Sept-Îles)

Meilleurs pointeurs en saison

Basques

Maxime Lévesque : 5B-3P = 8 PTS en 6 PJ

Danick Lévesque : 2B-5P = 7 PTS en 5 PJ

Luc Arsenault : 2B-2P = 4 PTS en 5 PJ

Marchands

Tommy Arsenault : 4B-6P = 10 PTS en 7 PJ

Yoan Thériault : 3B-7P = 10 PTS en 7 PJ

Johney Cormier : 4B-4P = 8 PTS en 5 PJ

Demi-finale 2 de 3 – Baie-Comeau vs Port-Cartier

Horaire de la série

Match #1 – 16 janvier, 20h, à Port-Cartier

Match #2 – 17 janvier, 20h, à Baie-Comeau

Match #3 – Date et heure à déterminer (si nécessaire), à Port-Cartier

En saison un contre l’autre

Gaulois 1 Pionniers 4 (7 novembre, à Baie-Comeau)

Pionniers 3 Gaulois 8 (14 novembre, à Port-Cartier)

Pionniers 4 Gaulois 6 (20 décembre, à Port-Cartier)

Gaulois 5 Pionniers 4 (Prol.) (10 janvier, à Baie-Comeau)

Meilleurs pointeurs en saison

Pionniers

William Gagnon : 4B-6P = 10 PTS en 5 PJ

Maxime Thibault : 5B-3P = 8 PTS en 8 PJ

Félix Lefrançois : 3B-5P = 8 PTS en 8 PJ

Olivier St-Louis : 3B-5P = 8 PTS en 8 PJ

Gaulois

Jordan Deroy : 3B-8P = 11 PTS en 6 PJ

Jean-Frédérik Girard : 6B-1P = 7 PTS en 6 PJ

Philippe Deroy : 4B-2P = 6 PTS en 4 PJ

*Horaire sujet à changement