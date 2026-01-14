Fermeture de la scierie des Outardes : une légère perte en approvisionnement pour Boisaco 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:36 PM - 14 janvier 2026
Temps de lecture :

Boisaco réagit à la fermeture temporaire de la scierie des Outardes.  Photo Renaud Cyr

Le Groupe Boisaco est affecté par la fermeture temporaire de la scierie des Outardes en ce qui a trait à l’approvisionnement de certains sous-produits, comme les sciures et planures. 

« Il s’agit vraiment d’une triste nouvelle pour les travailleurs concernés », soutient d’abord le président Steeve St-Gelais.

« Nous avons des impacts négatifs au niveau de l’achat de certains sous-produits, car une partie des approvisionnements de Granulco et Ripco provenait de la Scierie des Outardes », explique-t-il. 

M. St-Gelais analyse actuellement toutes les alternatives d’approvisionnement pour pallier ce manque. 

La proportion des sous-produits provenant de la scierie des Outardes représente environ un tiers des besoins.

