Fermeture de la scierie des Outardes : une légère perte en approvisionnement pour Boisaco 

Le Groupe Boisaco est affecté par la fermeture temporaire de la scierie des Outardes en ce qui a trait à l’approvisionnement de certains sous-produits, comme les sciures et planures.

« Il s’agit vraiment d’une triste nouvelle pour les travailleurs concernés », soutient d’abord le président Steeve St-Gelais.

« Nous avons des impacts négatifs au niveau de l’achat de certains sous-produits, car une partie des approvisionnements de Granulco et Ripco provenait de la Scierie des Outardes », explique-t-il.

M. St-Gelais analyse actuellement toutes les alternatives d’approvisionnement pour pallier ce manque.

La proportion des sous-produits provenant de la scierie des Outardes représente environ un tiers des besoins.