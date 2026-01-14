François Legault « a su faire face aux grands défis », déclare Yves Montigny 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:25 PM - 14 janvier 2026
Temps de lecture :

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, réagit à la démission du premier ministre, François Legault. Photo Émilie Nadeau

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, souligne le travail du premier ministre, François Legeault, quelques heures après l’annonce de sa démission. 

« Il a su faire face aux grands défis de notre époque en prenant des décisions exigeantes et toujours dans l’intérêt du Québec », écrit le député caquiste sur Facebook. 

Ce dernier souligne « l’engagement, l’humanité et la détermination exceptionnelle » de M. Legault. Il en profite pour le remercier de la confiance qu’il lui a accordée, comme député depuis 2022 et comme président de Caucus de la Coalition Avenir Québec. 

« Travailler à vos côtés, mais surtout travailler au sein de cette grande famille qu’est la CAQ est pour moi une chance inestimable. Je tiens à vous remercier pour votre amour inconditionnel pour le Québec et pour votre détermination en matière économique, que ce soit dans les moments favorables ou dans les périodes plus difficiles, même lors des impasses et des tempêtes », ajoute M. Montigny. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fermeture de la scierie des Outardes : une légère perte en approvisionnement pour Boisaco 

Scierie des Outardes : la Manicouagan tend la main aux travailleurs 

Les T.S. du Nord arrivent à la rescousse sur la Côte-Nord

Lire également

Actualité

Fermeture de la scierie des Outardes : une légère perte en approvisionnement pour Boisaco 

Consulter la nouvelle
Actualité

Scierie des Outardes : la Manicouagan tend la main aux travailleurs 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 14 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer