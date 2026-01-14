L’Expo-sciences fait rayonner la relève scientifique à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 4:30 PM - 14 janvier 2026
Temps de lecture :

Quelque 27 élèves du secondaire présenteront un projet scientifique lors de la finale locale de l’Expo-sciences à l’école secondaire Serge-Bouchard. Photo CSS de l’Estuaire

Baie-Comeau accueillera une nouvelle fois la relève scientifique le 26 janvier, alors que se tiendra la finale locale de l’Expo-sciences à l’école secondaire Serge-Bouchard. 

Près d’une trentaine d’élèves y exposeront le fruit de leurs recherches réalisées au cours des derniers mois, devant le public et un jury multidisciplinaire.

Au total, 27 élèves de première, deuxième et quatrième secondaire animeront une vingtaine de kiosques, où ils présenteront une vulgarisation scientifique de sujets qui les interpellent.

Les projets, préparés dans le cadre des cours de sciences ou sur une base volontaire, abordent des thématiques variées, « allant de l’effet des produits de maquillage aux appels téléphoniques, en passant par le diabète, les cellules souches et les changements climatiques », divulgue la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

La finale locale est supervisée par l’enseignant Frédéric Bénichou, en collaboration avec un comité local composé de membres du personnel de l’établissement. Comme chaque année, l’événement vise à stimuler la curiosité scientifique des élèves et à valoriser leur capacité à communiquer des concepts complexes de façon accessible.

Une finale régionale de retour à Baie-Comeau

Les projets qui se démarqueront lors de la finale locale pourraient permettre à leurs auteurs de poursuivre l’aventure.

Les élèves intéressés auront en effet la possibilité de participer à la finale régionale de l’Expo-sciences, qui se tiendra les 20 et 21 mars à l’école secondaire Serge-Bouchard. Il s’agira d’un retour à Baie-Comeau pour cet événement, une première depuis plusieurs années.

Un jury composé notamment de représentants des milieux industriel, environnemental, de l’ingénierie et de l’enseignement évaluera les présentations. Une moyenne des résultats déterminera les gagnants appelés à représenter leur école à l’échelon régional.

Le public est invité à découvrir le travail de ces scientifiques en herbe à la bibliothèque de l’école secondaire Serge-Bouchard, le 26 janvier à compter de 18 h. L’entrée est gratuite et les gagnants devraient être dévoilés vers 20 h. Les visiteurs sont priés d’utiliser l’entrée des étudiants.

Des sujets variés seront abordés comme l’effet des produits de maquillage, les appels téléphoniques, le diabète, les cellules souches et les changements climatiques. Photo CSS de l’Estuaire

