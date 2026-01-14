Manicouagan : objectif dépassé pour les Lumières de la santé

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 14 janvier 2026
Anne Poulin de Courval, directrice générale de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, et Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, se réjouissent du succès des Lumières de la santé. Photo courtoisie

La grande campagne de financement de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM) a permis d’amasser 40 015 $, soit près de 2 000 $ de plus qu’en 2024, « grâce à une mobilisation exceptionnelle de la communauté ».

La campagne Les Lumières de la santé, déployée du début octobre au 17 décembre, a largement dépassé son objectif initial de 25 000 $, fixé à l’équivalent de 5 000 lumières de Noël offertes à la population par la vente de billets de loterie.

Toutes les lumières ont trouvé preneur, permettant de bonifier substantiellement le montant recueilli au profit de la santé dans la Manicouagan.

La Fondation SSSM souligne que cette réussite repose autant sur la générosité des citoyens que sur l’engagement soutenu de partenaires financiers et d’entreprises de la région. Les bénévoles ont également joué un rôle clé, tant lors de la vente de billets que pendant l’emballage de cadeaux.

Parmi les moments marquants de la campagne, l’activité d’illumination du sapin, tenue en novembre, a rassemblé la population dans un esprit de solidarité et d’espoir. L’événement a mis en lumière l’importance de soutenir les soins et services de santé offerts dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord.

Les sommes amassées permettront à la Fondation SSSM de poursuivre sa mission et d’appuyer des projets prioritaires visant la dispensation de soins de qualité, au bénéfice direct de la population, en cohérence avec son slogan annuel « Proche des soins, Proche des siens ».

« La campagne Les Lumières de la santé illustre magnifiquement la force et la solidarité de notre communauté. Chaque lumière allumée est un geste d’espoir, un appui concret qui contribue à améliorer les soins aujourd’hui et à changer des vies pour demain. La santé est ce que nous avons de plus précieux, et ensemble, nous faisons réellement la différence », affirme Chantal Asselin, directrice générale.

La Fondation a profité de l’occasion pour remercier ses partenaires financiers. Grâce à cet appui collectif, elle affirme que la santé dans la Manicouagan « continue de briller » et de faire une différence tangible dans la vie de nombreuses personnes.

