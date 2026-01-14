Scierie des Outardes : des employés dans l’incertitude 

Le représentant syndical d’Unifor, Martin Dugas, considère la fermeture temporaire de la scierie des Outardes comme « une catastrophe pour les travailleurs ». Sans être pessimiste, il se dit inquiet de cette situation incertaine pour les employés.

Selon ce qu’explique le représentant national et responsable dossier de la scierie des Outardes, certains employés se doutaient que l’arrêt, ayant débuté avant les Fêtes, serait prolongé. « C’était peut-être une surprise que ce soit indéterminé », dit M. Dugas.

Le contexte se remarque chaque jour, dit-il, dans la cour de la scierie, avec un inventaire qui ne se vend pas. « C’est quelques dizaines de millions de pieds-planche qui sont dans la cour de l’usine et très peu de camions sortaient », mentionne-t-il.

Ce dernier précise que des travailleurs devront tout de même récupérer du bois en forêt. « Il y a un bon volume de bois déjà coupé en forêt », fait savoir Martin Dugas.

« C’est de l’incertitude et beaucoup de stress », se désole-t-il. De nombreux employés ont également droit aux prestations de chômage.

D’ailleurs, la scierie des Outardes compte plusieurs travailleurs issus de l’immigration parmi son équipe. M. Dugas mentionne qu’ils sont établis depuis suffisamment longtemps pour être admissibles au chômage.

Projections pour le printemps

« On regarde les projections de la construction chez nos voisins américains », souligne le représentant syndical.

Selon ses informations, le secteur de la construction connait une bonne hausse au printemps.

« Habituellement, ça repart en flèche autour du mois de mars ou avril. Mais, étant donné qu’on se retrouve avec des tarifs de 45%, on ne voit pas l’éclaircie au bout de tout cela », indique-t-il.

Là pour rester

Pour Martin Dugas, il est important de retenir que Domtar démontre un grand intérêt envers l’usine de Pointe-aux-Outardes.

« L’entreprise et les hauts dirigeants, lors de notre rencontre hier, on réitéré aux travailleurs que l’usine fait partie des plans d’avenir. »

« C’est une usine à la fine pointe et ce n’est pas dans les plans de l’entreprise de la fermer », conclut-il.

