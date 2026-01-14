Scierie des Outardes : la Manicouagan tend la main aux travailleurs 

La Scierie des Outardes a fermé ses portes pour une durée indéterminée.

La fermeture indéterminée de la Scierie des Outardes frappe la région de plein fouet. Les initiatives se multiplient pour soutenir les 346 travailleurs ayant perdu leur emploi.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a publié un message d’entraide après l’annonce de la fermeture de l’entreprise forestière. L’organisation dit avoir appris la nouvelle « avec le cœur lourd ».

« Nous savons très bien que cette nouvelle peut provoquer de l’anxiété et un fort sentiment d’incertitude quant à l’avenir. C’est un moment difficile, mais sachez que vous n’êtes pas seuls. Dans la Manicouagan, il existe un réseau fort d’organismes communautaires prêt à vous accompagner ou à vous orienter si vous en ressentez le besoin », peut-on lire.

Centraide invite les travailleurs touchés par cette fermeture à ne pas attendre d’être au bout du rouleau pour demander de l’aide.

« Si vous êtes touchés ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est, n’hésitez pas à contacter le 811, le 211 ou Centraide pour demander de l’aide, est-il écrit. Agissons avec bienveillance et prenons soin les uns des autres. »

Gratuités

Certaines entreprises ont également mis en place des soutiens pour les travailleurs qui se retrouvent sans emploi. 

Le Complexe Maxi Forme de Baie-Comeau, de son côté, leur offre 1 mois gratuit dans son centre d’entraînement. 

« Nous souhaitons offrir aux travailleurs qui doivent maintenant réfléchir à leur avenir l’occasion de se changer les idées dans un environnement accueillant et stimulant. Parce que l’entraînement est aussi une façon de prendre soin de sa santé mentale », dévoile l’entreprise sur les réseaux sociaux.

Quant à l’équipe baie-comoise de hockey senior AA, Les Pionniers CFL, elle souhaite offrir « un petit baume » aux employés de la Scierie des Outardes.

« En collaboration avec le Drakkar, nous allons offrir un billet gratuit pour notre match de ce samedi 17 janvier à tous les employés de la scierie. Vous n’avez qu’à vous présenter à la billetterie avec une pièce d’identité et un relevé de paye, et un billet vous sera remis gratuitement. Nous sommes de tout cœur avec vous », a-t-elle divulgué.

Recrutement

Pour d’autres entreprises régionales, l’heure était bonne au recrutement. Béton préfabriqué du Québec, située à Baie-Comeau, a lancé un appel aux employés qui sont victimes de la fermeture. 

« Pour ceux et celles qui ont perdu leur emploi, BPQ a plusieurs emplois disponibles maintenant », écrit-elle dans une publication Facebook le 13 janvier, en énumérant les postes disponibles. Elle recherche entre autres des menuisiers, journaliers, opérateurs de machinerie lourde, ingénieurs, dessinateurs. 

Fermeture de la scierie des Outardes : Domtar vit un « creux historique »

