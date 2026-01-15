CHRONIQUE LHJMQ | Une ligue à trois équipes 

Il s’en est passé des choses depuis ma dernière chronique de l’année, mais on ne peut pas dire que le visage de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) a beaucoup changé.

L’état des forces est demeuré à peu près le même depuis la fin de la période des transactions du 6 janvier.

Le monstre à trois têtes, le trio des clubs aspirants formé par les Saguenéens de Chicoutimi, l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Wildcats de Moncton, est identique, il est simplement encore plus menaçant.

Il y a longtemps qu’on n’avait pas vu une équipe s’améliorer autant comme viennent de le faire les Saguenéens de Chicoutimi avec les acquisitions des attaquants Mavrick Lachance (Sherbrooke) et Liam Lefebvre (Rimouski), les défenseurs Alexis Bernier (Baie-Comeau), Tomas Lavoie (Cap-Breton) et Jordan Tourigny (Shawinigan) ainsi que du gardien Lucas Beckman (Baie-Comeau).

L’Armada, avec l’ajout du gardien Wiliam Lacelle (Rimouski) et des défenseur Mathieu Taillefer (Halifax) et Jan Golicic (Gatineau), et les Wildcats, avec l’arrivée du défenseur Evan Dépatie (Rimouski) et de l’attaquant américain Gavin Cornforth (joueur autonome), n’ont pas à rougir de leur séance de magasinage, mais ils ont tous les deux perdu du terrain par rapport aux Sags.

Grâce au travail de Yanick Jean, Chicoutimi entreprend donc le dernier droit de la saison avec une bonne longueur d’avance sur ses deux principaux adversaires.

Il y a longtemps qu’un directeur général n’avait pas été aussi actif lors d’une période des transactions.

Lors de la campagne 2017-18, Sylvain Couturier du Titan avait réalisé quelques prises majeures, dont German Rubtsov, Mitchell Balmas, Evan Fitzpatrick, Olivier Galipeau et Samuel Asselin, qui ont mené à la conquête de la Coupe du Président et la Coupe Memorial.

Cette victoire du Titan est pratiquement l’exception qui confirme la règle dans les 15 dernières années.

Les plus férus d’histoire se souviendront du cas de Val-d’Or lors de la saison 2020-21 en pleine pandémie.

En moins d’un mois, les Foreurs avaient mis la main sur Nathan Légaré, Jordan Spence, Xavier Bernard et Samuel Poulin, mais sans pouvoir décrocher les grands honneurs, une anomalie toujours difficile à comprendre près de cinq ans plus tard.

En 2019-20, cinq équipes s’étaient armées jusqu’aux dents en vue des séries — Moncton, Chicoutimi, Sherbrooke, Rimouski et le Cap-Breton —, mais il n’y a pas eu de séries et on ne saura jamais de quoi aurait été fait ce printemps.

L’agressivité des Saguenéens a ralenti bien des équipes sur le marché cette année. À Shawinigan, les Cataractes ont préféré faire un pas de recul plutôt que de foncer.

Seul le Régiment de Terre-Neuve a ramé à contre-courant avec quelques ajouts stratégiques.

La fin de saison devrait donc appartenir à Chicoutimi, Moncton et Boisbriand.

Je serais bien surpris qu’une autre de ces trois équipes remporte les grands honneurs cette année.