Baie-Comeau : c’est parti pour Cinoche !

La 37e édition du festival Cinoche de Baie-Comeau est lancée. Une centaine de personnes s’est déplacée lors de la soirée d’ouverture le 15 janvier au soir.

Discours des membres de Cinoche, des partenaires et invités de marque; les gens présents ont aussi pu visionner les bandes-annonces des films qui seront présentés durant le festival.

Le président d’honneur de cette édition, l’acteur Maxime de Cotret a remercié les organisateurs du festival de « rendre l’art accessible ».

« D’être ici me donne l’impression d’être dans une grande famille », a-t-il déclaré. Ce dernier a aussi mentionné, en entrevue avec Le Manic, prendre son rôle de président d’honneur avec humilité.

« Je vais me laisser guider et je vais apprendre », a-t-il lancé. Soyez d’ailleurs à l’affût, dans les prochains jours, pour en apprendre plus sur l’entrevue réalisée avec l’invité.

Cinoche débute le 16 janvier et se termine le 25 janvier avec la soirée de clôture et la remise des Prix Outardes.