Hausse de taxes de 2,91 % à Franquelin

Par Karianne Nepton-Philippe 11:24 AM - 15 janvier 2026
Temps de lecture :

Franquelin a adopté son budget pour 2026.  Photo Harold Michaud

Franquelin a adopté son budget 2026 et sur le rôle foncier, il y a une augmentation de 2,91 % sur le taux de taxation, passant de 1,206 $ du 100$ d’évaluation en 2025 à 1,255 $ en 2026.

La valeur foncière en 2025 était de 32 017 200 $. En 2026, elle est de 31 661 900 $. La baisse est principalement due à des contestations d’évaluation en 2025, lors du dépôt du nouveau rôle triennal.

Pour les taxes de services, comme le déneigement, les matières résiduelles et recyclables ainsi que le service incendie, il s’agit d’une augmentation de 214 $.

On remarque des hausses des revenus de 5 125 $ pour le service de collecte des ordures et du recyclage. Cela est dû à la répartition du montant de la quote-part, qui n’avait pas été ajustée en conséquence de la hausse en 2025.

Ensuite, il y a une augmentation à la fois dans les dépenses et dans les revenus liés au service incendie. Encore une fois, c’est une question de répartition de la quote-part.

La directrice générale et greffière-trésorière par intérim de la municipalité, Hélène Leblanc, indique la municipalité absorbait auparavant une partie des coûts liés au service incendie.

Aqueduc

On aperçoit dans le budget 2026 de Franquelin, une dépense prévue d’environ 30 000 $ pour l’aqueduc cette année.

Celle-ci est pour l’installation de compteurs d’eau. La directrice générale précise qu’il est question de se mettre aux normes gouvernementales. C’est également en prévision de l’usine de traitement des eaux usées.

L’installation de ces compteurs permettra d’économiser à long terme, mentionne-t-elle. On ne sait pas encore combien de compteurs seront installés. Cela sera fait pour le résidentiel et le commercial.

