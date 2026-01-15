Legault et l’économie de la Manicouagan

Malgré qu’elle soit frappée de plein fouet par les tarifs imposés par les États-Unis, la Manicouagan est tout de même parvenue à tirer son épingle du jeu lors du deuxième mandat du premier ministre démissionnaire du Québec, François Legault, estime Guy Simard, directeur du développement industriel chez Innovation et Développement Manicouagan.

« On peut dire que durant ce mandat-là, on a quand même réussi, la Manicouagan, à préparer l’avenir à court terme et à moyen terme », analyse M. Simard, qui considère que des décisions ont été prises par le gouvernement pour aider l’économie de la région.

Il parle notamment du bloc d’énergie de 307 MW alloué au promoteur Hy2Gen à Baie-Comeau et de la préautorisation d’énergie consentie au projet d’AquaBoréal à Baie-Trinité.

Guy Simard rappelle aussi que la Manicouagan et toute la Côte-Nord profiteront d’investissements tournant autour de 4 ou 5 G$ grâce aux projets de développement d’Hydro-Québec d’ici 2035, entre autres aux centrales Outardes-2 et Manic-3.

Tout en saluant le fait que François Legault était un premier ministre axé sur le développement économique et le développement régional contrairement à son prédécesseur, M. Simard espère maintenant que son départ, la course à la chefferie qui suivra et l’arrivée de son successeur ne seront pas un frein pour « faire progresser les dossiers et faire avancer les décisions par le gouvernement ».