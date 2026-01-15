Ma Ville Ma Voix : faites entendre la vôtre !

Une douzaine de projets proposés par des citoyens et des collectifs de Baie-Comeau dans le cadre de l’appel à projets Ma Ville Ma voix sont présentement soumis à un vote du public. Entre une cartogaphie pour favoriser l’accès aux plans d’eau de proximité, un café culturel, de l’animation à l’église Sainte-Amélie, un projet de connectivité et de sécurité à vélo, des jardins collectifs et plusieurs autres suggestions qui bénéficieront à la collectivité, de quel côté votre coeur balancera-t-il ?

Du 15 janvier au 6 février, les Baie-Comois et Baie-Comoises ainsi que la population environnante de Baie-Comeau sont invités à voter pour leurs 3 initiatives coup de cœur en se rendant sur la plateforme de la démarche municipale de participation citoyenne Ma Ville Ma Voix.

Cette période de vote fait suite au dépôt des projets qui s’est tenu entre le 15 octobre et le 30 novembre.

Le Comité de développement durable (CDD) de la démarche a par la suite analysé chacun des projets en fonction des critères d’admissibilité.

Au final, une douzaine d’initiatives ont franchi les différentes étapes menant à la dernière, le vote populaire.

Le décompte des votes, qui vaut pour 50 % du score final, permettra d’attribuer un pointage à chaque initiative.

Le 50 % restant sera attribué par le CDD. « Ce système de priorisation permettra de sélectionner les initiatives qui seront discutées lors des consultations au printemps prochain. La ou les idées citoyennes sélectionnées seront mises sur la table afin d’explorer les possibilités. Le ou les projets sélectionnés, déjà portés par des organisations, seront quant à eux bonifiés de façon à les rendre concrets en passant de la réflexion à l’action », résume-t-on.

Depuis 2012, la démarche a permis de concrétiser plus de 75 projets soutenus par le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, des initiatives de près de 3 millions $. Pour tous les détails et pour voter, visitez www.mavillemavoix.com.