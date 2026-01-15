Ma Ville Ma Voix : faites entendre la vôtre !

Par Emelie Bernier 10:50 AM - 15 janvier 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Une photo prise lors d'une consultation Ma Ville Ma Voix. Créations Sabrina

Une douzaine de projets proposés par des citoyens et des collectifs de Baie-Comeau dans le cadre de l’appel à projets Ma Ville Ma voix sont présentement soumis à un vote du public. Entre une cartogaphie pour favoriser l’accès aux plans d’eau de proximité, un café culturel, de l’animation à l’église Sainte-Amélie, un projet de connectivité et de sécurité à vélo, des jardins collectifs et plusieurs autres suggestions qui bénéficieront à la collectivité, de quel côté votre coeur balancera-t-il ? 

Du 15 janvier au 6 février, les Baie-Comois et Baie-Comoises ainsi que la population environnante de Baie-Comeau sont invités à voter pour leurs 3 initiatives coup de cœur en se rendant sur la plateforme de la démarche municipale de participation citoyenne Ma Ville Ma Voix. 

Cette période de vote fait suite au dépôt des projets qui s’est tenu entre le 15 octobre et le 30 novembre.

Le Comité de développement durable (CDD) de la démarche a par la suite analysé chacun des projets en fonction des critères d’admissibilité.

Au final, une douzaine d’initiatives ont franchi les différentes étapes menant à la dernière, le vote populaire.

Le décompte des votes, qui vaut pour 50 % du score final, permettra d’attribuer un pointage à chaque initiative.

Le 50 % restant sera attribué par le CDD. « Ce système de priorisation permettra de sélectionner les initiatives qui seront discutées lors des consultations au printemps prochain. La ou les idées citoyennes sélectionnées seront mises sur la table afin d’explorer les possibilités. Le ou les projets sélectionnés, déjà portés par des organisations, seront quant à eux bonifiés de façon à les rendre concrets en passant de la réflexion à l’action », résume-t-on.  

Depuis 2012, la démarche a permis de concrétiser plus de 75 projets soutenus par le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, des initiatives de près de 3 millions $.   Pour tous les détails et pour voter, visitez www.mavillemavoix.com.  

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les baleines noires toujours en eaux troubles

PHOTOS | François Legault et la Manicouagan au fil des années

L’Expo-sciences fait rayonner la relève scientifique à Baie-Comeau

Lire également

Les baleines noires toujours en eaux troubles

Consulter la nouvelle

PHOTOS | François Legault et la Manicouagan au fil des années

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 14 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer