Matane-Côte-Nord : pas de traversées à Godbout vendredi

Les conditions météorologiques annoncées le 16 janvier forcent la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout à modifier son horaire.

La traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, sera redirigée vers Baie-Comeau. « Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 17 h », mentionne la Société des traversiers du Québec via son système d’alerte.

La direction de la traverse se dit désolée des inconvénients causés par cette modification de service, mais « la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles ».

Selon Environnement Canada, la faible neige cessera tôt en après-midi à Baie-Comeau et Godbout demain. Un dégagement est prévu par la suite. Des vents du nord-ouest de 20 km/h sont toutefois annoncés avec des rafales à 40 km/h.