Nourrir plus que son corps : une invitation à l’équilibre

Janvier s’installe doucement sur la Côte-Nord. Les journées sont courtes, le froid bien présent, et le rythme de la vie t’invite — parfois malgré toi — à ralentir. C’est souvent à ce moment de l’année que naît l’envie de « faire du bien à son corps », de repartir sur de nouvelles bases, de se recentrer.

Tout au long de 2025, nous avons exploré ensemble l’alimentation comme pilier fondamental du bien-être. Faire des choix alimentaires plus conscients, manger avec attention, nourrir ton corps avec respect : ces réflexions ont résonné chez plusieurs d’entre vous, et j’espère qu’elles ont semé quelques graines durables dans ton quotidien.

Mais avec le temps, une évidence s’impose : aussi précieuse soit-elle, l’alimentation ne fait pas tout !

Tu peux remplir ton assiette de légumes colorés, cuisiner maison, boire suffisamment d’eau… et malgré tout te sentir fatigué·e, tendu·e, déconnecté·e ou à bout de souffle. Pourquoi ? Parce que ton bien-être ne repose jamais sur un seul pilier. Il s’appuie sur un équilibre plus large, vivant, profondément humain.

En 2026, je te propose donc d’élargir la conversation.

L’alimentation demeure la base, le carburant. Mais autour d’elle gravitent d’autres façons essentielles — et complémentaires — de prendre soin de toi. Des façons parfois plus silencieuses, moins visibles, mais tout aussi déterminantes.

Il y a le sommeil.

Celui qui répare, qui régénère, qui permet à ton corps d’intégrer ce que tu manges, ce que tu vis, ce que tu ressens. Sans repos suffisant, même la meilleure alimentation peine à jouer pleinement son rôle.

Il y a le mouvement.

Pas celui de la performance à tout prix, mais celui qui déliera les tensions et te permettra d’habiter ton corps. Une marche sur la neige, quelques étirements au salon, une activité partagée : chaque geste compte.

Il y a la gestion du stress.

Omniprésent dans nos vies modernes, le stress influence ta digestion, ton sommeil, tes choix alimentaires, ton humeur. Apprendre à l’apprivoiser, à le reconnaître, à t’offrir des pauses devient une forme de nutrition… émotionnelle et mentale.

Et puis, il y a la spiritualité.

Au sens large. Pas nécessairement religieuse, mais cette capacité à te relier à quelque chose de plus grand que toi : la nature nord-côtière, le silence, le sens que tu donnes à tes journées, à tes relations, aux gestes simples. Une dimension souvent mise de côté, mais profondément nourrissante.

Ces piliers ne sont pas des cases à cocher ni des objectifs de perfection. Ils dialoguent entre eux. Ils se soutiennent. Ils se répondent. Bien manger peut t’aider à mieux dormir. Mieux dormir facilite la gestion du stress. Moins de stress ouvre la porte à plus de présence, à plus de mouvement, à une écoute plus fine de tes besoins.

Tout au long de l’année 2026, chaque chronique prendra le temps d’explorer l’un de ces aspects, en douceur et sans pression. L’objectif n’est pas d’en faire plus, mais souvent de faire autrement. Avec plus de bienveillance envers toi-même.

En ce début d’année, je t’invite simplement à cette réflexion :

Et si prendre soin de toi, c’était moins une question de contrôle… et davantage une question d’équilibre ?

La suite s’écrira ensemble, mois après mois.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.