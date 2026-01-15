Un comité voit le jour pour répondre aux besoins de main-d’œuvre dans la Manicouagan 

Plusieurs organisations unissent leurs forces et créent le Comité d’avenir et emplois. Avec tous les grands projets prévus dans la Manicouagan, l’objectif est de répondre aux besoins de main-d’œuvre sur le long terme.

Lors d’une conférence de presse, tenue le 15 janvier, les partenaires impliqués ont mentionné que la Manicouagan connaît un contexte de transformation économique intéressant.

On parle notamment des investissements majeurs annoncés, tels que ceux d’Hy2gen, Innergex, Aquaboréal, ainsi que la réindustrialisation de la papetière.

C’est pourquoi des acteurs du milieu de l’éducation, du développement économique et du marché du travail ont créé ce nouveau comité. Le but est d’assurer une adéquation optimale entre les besoins en compétences des entreprises actuelles et futures, en plus de l’offre de formation disponible dans la région.

Qui compose le comité?

Le Comité d’avenir et d’emploi comprend le Centre de services scolaire de l’Estuaire, le Cégep de Baie-Comeau, l’UQAR à Baie-Comeau et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Notons aussi l’implication par l’entremise du bureau de Services Québec de Baie-Comeau, Innovation et développement Manicouagan et le service du développement économique de la Ville de Baie-Comeau.

Ce comité s’attaque directement au défi de l’adéquation formation-emploi. Il vise à anticiper les besoins de main-d’œuvre qualifiée et à soutenir l’attraction et la rétention des talents, tout en offrant aux entreprises un milieu d’accueil préparé et compétitif.

« Anticiper les besoins de formation dans une approche interordres est essentiel pour accompagner avec justesse les transformations économiques de la région », indique Bruno Cousin, directeur de la formation continue au Cégep de Baie-Comeau.

Projections de main-d’œuvre

Le comité a pour mandat d’actualiser le portrait et les projections de main-d’œuvre de la Manicouagan.

Les partenaires souhaitent aussi documenter les besoins spécifiques en compétences liés aux grands projets, identifier les opportunités de diversification et d’adaptation de l’offre de formation et développer de nouveaux parcours de formation.

« L’annonce de projets industriels et énergétiques d’une telle ampleur représente une occasion unique de faire évoluer notre offre de formation et de générer de nouveaux profils de compétences pour la Manicouagan. La collaboration de nos établissements d’enseignement et des partenaires économiques permet de saisir ces opportunités », souligne Marie-Josée Paradis, directrice du service du développement économique à la Ville de Baie-Comeau.