CSS de l’Estuaire : le vouvoiement, une mesure parmi d’autres

Le vouvoiement ne fait que s’ajouter aux autres mesures invitant au respect dans les écoles du Centre de services scolaire de l’Estuaire. Cette nouvelle mesure gouvernementale en place depuis la rentrée ne semble pas ébranler la direction.

C’était déjà normal d’utiliser « monsieur » ou « madame » pour s’adresser aux enseignants, précise Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire.

« C’est davantage la notion de vouvoiement qui est nouvelle, mais nous ne parlons pas d’un changement drastique dans nos milieux », dit-elle.

Mme Desrosiers mentionne que selon les directions des écoles, les élèves collaborent très bien. « Nous aborderons ces nouvelles mesures sous l’angle de l’éducation au civisme et au vivre-ensemble. »

Le respect

Cette mesure a été prise, entre autres, pour renforcer le respect et le civisme dans les milieux scolaires. Mais, Nadine Desrosiers croit important de ne pas s’en tenir qu’au vouvoiement, mais bien au respect à plus large échelle.

« Le respect, ça va au-delà du vouvoiement et les équipes travaillent sur plusieurs éléments, lance-t-elle. La façon de s’adresser aux gens en fait partie, tout comme le respect du matériel, des individus, la posture, le respect des échéanciers, des consignes. »

Elle précise qu’avant cette règle, il n’existait pas vraiment de « situations désagréables ». Elle est convaincue que cette nouvelle mesure n’aura pas d’effet négatif.

Code de vie

Le gouvernement a mentionné, avec cette mesure, que dans leur code de vie, les écoles doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect des nouvelles règles par un élève.

Présentement, les équipes-écoles travaillent sur la révision de leurs plans de lutte et de leurs codes de vie.

« Mais, j’insiste sur notre volonté de socialiser et d’éduquer avant de sanctionner », pèse Nadine Desrosiers.

« Nous n’avons pas l’intention d’expulser des élèves parce qu’ils n’ont pas vouvoyé un membre du personnel », ajoute-t-elle. Toutefois, le manque de respect le sera.