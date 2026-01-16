Démission de Legault : la Côte-Nord réclame un virage en santé

À la suite de la démission du premier ministre François Legault, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de la Côte-Nord dresse un bilan nuancé des réformes en santé menées sous le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Il lance également un appel clair à une plus grande écoute des soignants et à une régionalisation accrue des décisions, disant avoir été directement touché par des réformes, dont certaines orientations de départ étaient jugées prometteuses, mais dont l’application a soulevé d’importantes préoccupations sur le terrain.

« Nous avons évidemment vécu de plein fouet les réformes en santé mises en place sous le gouvernement de François Legault et de la CAQ. Les postulats de départ, notamment la diminution du recours aux agences privées et l’amélioration de l’accès en première ligne, allaient dans la bonne direction », affirme Youssef Ezahr, à titre de président du CMDP de la Côte-Nord.

Selon lui, ces réformes ont été conçues avec une consultation insuffisante des professionnels de la santé directement impliqués dans les soins et cette lacune a eu des répercussions concrètes pour la population nord-côtière.

« Cette absence de consultation réelle a eu des impacts négatifs concrets pour notre population sur la Côte-Nord : transferts de patients à l’extérieur non nécessaires, départs de médecins, recours accru et plus coûteux à de la main-d’œuvre indépendante, instabilité persistante du personnel infirmier et perte d’expertise clinique depuis 2024 », déclare Dr Ezahr.

Le CMDP indique avoir porté ces enjeux à l’attention du ministre de la Santé dès 2024, sans que les ajustements attendus ne suivent.

Pour le CMDP, l’approche privilégiée par le gouvernement sortant a accordé trop de place à une logique administrative, au détriment de l’expertise clinique. « En santé, il faut miser d’abord sur les soignants et leur expertise clinique, et non sur une approche principalement gestionnaire. La santé ne se résume pas à une expertise comptable ou à un tableau Excel », dit le président.

Bilan nuancé

Le bilan dressé demeure toutefois nuancé. « De son passage, nous retenons un réel désir de changement, mais une mise en œuvre trop souvent improvisée et centralisée, sans consultation suffisante des acteurs du milieu », commente le médecin.

Le CMDP estime néanmoins que le réseau québécois possède un fort potentiel. « Pourtant, notre système de santé a le potentiel d’être fonctionnel et même parmi les plus performants au monde, à condition d’écouter ceux qui soignent au quotidien et qui connaissent à la fois les failles du système et les solutions pragmatiques à déployer rapidement. »

En regard de la transition politique à venir, le conseil espère un changement de méthode. Le CMDP réitère l’importance d’une adaptation aux réalités régionales. « Les soins doivent être régionalisés, adaptés aux réalités propres à chaque territoire, et non imposés selon une approche mur-à-mur décidée à Québec. »

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de la Côte-Nord dit demeurer disponible pour « collaborer à toute réforme qui place réellement la qualité et la sécurité des soins au cœur des décisions ».