Le Drakkar répond aux Remparts

QUÉBEC | Vaincu relativement facilement 3-0 la veille par ses rivaux de la Vieille Capitale, le Drakkar a renoué avec la victoire samedi après-midi. Menée par les 42 arrêts de son gardien Mathias Hernandez, la troupe de Jean-François Grégoire quitte Québec avec une victoire de 5-1 en poche.

À la conclusion de la première rencontre, les deux entraîneurs s’attendaient à voir un Drakkar plus affamé pour la reprise du jeu. Au bout du compte, c’est du côté de Québec que l’on n’a pas été en mesure de s’ajuster.

« Il n’y en a plus de faciles d’ici la fin de l’année. Baie-Comeau joue beaucoup mieux depuis un certain temps. Ils sont sur la rondelle et disciplinés dans leur système. N’importe quoi peut arriver dans un match de hockey quand tu n’es pas prêt. Ça ne tourne pas toujours de la façon dont tu penses que ça va aller. Il faut laisser ça de côté et réagir à la façon dont le match se déroule. Aujourd’hui, on ne l’a pas fait », commentait l’entraîneur Éric Veilleux, visiblement déçu de la tournure des événements, après une performance presque sans bavure la veille.

Il faut être honnête : les trois premières parties disputées au Centre Vidéotron entre les deux équipes cette saison n’ont pas offert un spectacle des plus palpitants aux amateurs. La période initiale donnait l’impression que le scénario allait se répéter. De part et d’autre, on jouait de façon plutôt hermétique, accordant peu de chances à ses adversaires, bien que les Remparts aient généré davantage d’occasions de marquer.

« Il faut donner le crédit de l’autre côté, ils fermaient bien la ligne bleue. On essayait de rentrer en finesse un peu, mais les intentions étaient là. On n’était pas mous, on ne manquait pas d’intensité », racontait l’entraîneur du Drakkar, Jean-François Grégoire, pour qui les statistiques de lancers au filet ne reflètent pas l’effort fourni par ses joueurs. Il a également salué l’attitude de ses vétérans, qui sont passés de la parole aux actes après la rencontre précédente.

En l’espace d’un peu plus de deux minutes en deuxième période, les Nord-Côtiers ont transformé le scénario. En avantage numérique, Kyle Powers a d’abord résolu l’énigme Patrick Déniger avec son onzième filet, devenant le premier viking à déjouer ce dernier en plus de 180 minutes de jeu. Lynden Larsen a par la suite joué de chance pour doubler l’avance, alors que le défenseur Joshua Brady a marqué dans son propre filet en tentant de dégager un tir échappé par Déniger.

Rapidement en retard par deux buts, les Diables Rouges ont ouvert la machine pour le reste de la deuxième période et les premières minutes de la troisième, sans toutefois être en mesure de concrétiser. Comme le roseau, le Drakkar pliait sans casser, parvenant à réaliser un jeu défensif opportun ou à bénéficier d’un arrêt clé de son gardien.

Le Drakkar a frappé durement les Remparts en période ultime, profitant à nouveau d’un jeu de puissance, octroyé à la suite d’une rondelle envoyée chez les spectateurs. Un tir bas de la ligne bleue de Biagio Daniele Jr a été dévié au passage avant de trouver le fond du filet. Tout comme son ancien coéquipier du Régiment de Terre-Neuve, il inscrivait ainsi son troisième but de la saison.

Avec environ cinq minutes à jouer, l’entraîneur Éric Veilleux a rappelé son gardien au banc au profit d’un sixième patineur. Bénéficiant en plus d’un avantage numérique en boni, les Remparts sont finalement parvenus à percer la muraille Hernandez avec un peu moins de trois minutes à faire, le privant d’un jeu blanc. À son premier match dans la LHJMQ, Louis-Thomas Lapointe inscrivait son premier but. Entre-temps, le vétéran Adam Cavallin avait cependant profité de la cage abandonnée pour accentuer l’avance baie-comoise, avant de répéter le scénario avec quelques secondes au minuteur.

Dans la course

Ailleurs dans le circuit Cecchini, les Sea Dogs de Saint John (15e, 36 points) se sont inclinés 5-1 à Boisbriand face à l’Armada. Dans leur second match interligue de la fin de semaine, les Olympiques de Gatineau (17e, 34 points) ont de nouveau été vaincus en temps réglementaire par les 67’s d’Ottawa. En vertu de sa victoire, le Drakkar (18e, 28 points) se rapproche à sept points d’une place en séries et du 16e rang, détenu par les Tigres de Victoriaville. Ces derniers seront en action dimanche face aux Voltigeurs, contre qui ils se sont inclinés 9-5 vendredi. L’Océanic de Rimouski (14e, 37 points) jouera également, du côté de Charlottetown.

Avec 24 matchs à disputer, la tâche s’annonce ardue, mais possible. Première étoile de la rencontre, le cerbère Mathias Hernandez résumait bien la situation de son équipe :

« On ne va pas se le cacher : avec notre position au classement général, chaque match en ce moment est un match de séries. »