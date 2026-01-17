Les Basques pourront assurer la défense de leur titre

Pour une deuxième année de suite, la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM mettra aux prises les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles aux Pionniers CFL de Baie-Comeau. La formation septilienne a mis un terme à la saison des Marchands de Havre-Saint-Pierre avec une victoire de 6-3.

Les ” Olé! Olé! Olé” se faisaient entendre aux abords du vestiaire des champions en titre au terme de la rencontre. Les Basques venaient de balayer leur série demi-finale 2 de 3 aux dépens de la formation cayenne.

La troupe de l’entraîneur-chef Érick Miousse a ainsi poursuivi son ascension de fin de saison avec une quatrième victoire d’affilée. ” On a le vent dans les voiles. On continue de monter l’escalier “, a dit le coach.

Joël Mckenzie, qui n’était pas pressenti pour être le gardien partant pour le match numéro deux, a connu toute une rencontre entre les poteaux. ” Joël nous a sauvé le cul “, a lancé Érick Miousse. ” C’est une grosse victoire d’équipe “, a-t-il renchéri.

Il a également eu de bons mots sur la performance du défenseur Tshenapeu Thirnish. ” Il a tiré un gros match. Il a contrôlé le jeu. “

Le pilote des Basques a aussi été élogieux à l’endroit des Marchands. ” Je leur lève mon chapeau. Ils ont été coriaces. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe “, a-t-il dit.

Du côté des Marchands, l’entraîneur-chef Alain Boudreau se disait déçu du résultat, mais ” fier pour la belle saison ” de son équipe.

” Sept-Îles a tout donné et Mckenzie a fait de gros arrêts. Ça s’est joué sur des détails. Chapeau à Sept-Îles qui a progressé. Ç’a été un bon spectacle “, a-t-il indiqué.

Le fil du match

Les locaux n’ont pas mis de temps à faire plaisir à leurs nombreux partisans présents à l’aréna Conrad-Parent. Tshenapeu Thirnish a ouvert la marque à la 28e seconde, d’un tir de la ligne bleue. La rondelle avait des yeux pour finir son chemin dans le fond du filet. Mathieu Asselin a doublé l’avance des Basques avec un tir dans la lucarne à 11 min 23 s.

Les Marchands ont riposté avec deux buts avant la fin du premier vingt, par l’entremise de Mathieu Arguin à 12 min 21 s et de Mathis Gravel à 17 min 2 s.

Alex Huet a inscrit le seul but de l’engagement médian, touché la cible à 13 min 21 s.

Les Basques ont prise une avance de deux buts dans la huitième minute de jeu de la troisième, grâce au deuxième de la rencontre de Mathieu Asselin à 7 min 9 s. Vincent Lebrun a porté le coup de grâce en s’échappant en sortant du banc des punitions pour capitaliser en désavantage numérique à 10 min 44 s. Danick Lévesque enfilé l’aiguille quelque trois minutes plus tard, soit à 13 min 54 s, avec alors une marque de 6-2.

Johney Cormier a inscrit le dernier but de la saison des Marchands à 16 min 5 s.

Finale à venir

Le calendrier de la finale 2 de 3 entre les Basques et les Pionniers n’est pas encore connu.

Les amateurs pourraient devoir attendre en février pour le premier affrontement, puisque le Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau sera occupé par le Drakkar en fin de semaine prochaine avec trois matchs en quatre jours et, à la fin janvier, c’est le Tournoi Fer-O qui est à l’horaire. Ce sont les Pionniers qui ont l’avantage de la glace pour la finale de la Ligue Senior AA.

” On va se préparer pour Baie-Comeau. Ça va être une série revanche. On sait qu’on va être attendu, même si peut-être qu’ils (les Pionniers) ne nous voyaient pas là “, a fait savoir Érick Miousse.