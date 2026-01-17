Les Pionniers CFL passent en grande finale

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont assuré leur place pour la grande finale des séries éliminatoires du circuit senior AA, samedi soir, quand ils ont inscrit un triomphe décisif de 9-2 sur les Gaulois de Port-Cartier.

Après avoir remporté le match inaugural de cette série deux de trois par le pointage de 3-2, la veille, en territoire ennemi, les Baie-Comois ont fait les choses en grand à domicile avec une victoire éclatante.

Les locaux ont vite donné le ton au match en se forgeant une avance rapide de 3-0 au cours des dix premières minutes de la rencontre.

Les unités spéciales ont souri aux Pionniers, qui ont inscrit leur premier but de la partie (celui du défenseur Olivier St-Louis) lors d’un désavantage numérique à la sixième minute de jeu.

Les vainqueurs ont ensuite profité d’un jeu de puissance de quatre minutes pour doubler leur priorité grâce au filet de Kevin Charest avant de voir Félix Tremblay tripler l’avance des siens, 63 secondes plus tard.

C’est réglé

Tirant de l’arrière 3-1 et 5-2 après deux périodes, les visiteurs ont bien essayé de remonter la pente, mais n’ont jamais été en mesure de combler le recul face à des adversaires en plein contrôle.

Les Pionniers sont revenus à la charge, au troisième tiers, avec une poussée de quatre buts sans riposte, orchestrée par un doublé du capitaine Félix Lefrançois, qui a officiellement mis un terme à la saison 2025-2026 de leurs adversaires.

« Après une grosse victoire vendredi à Port-Cartier, la mission était d’en profiter au maximum à la maison et c’est ce que les gars ont fait. Ils ont donné le ton dès le début du match et tout le monde a contribué », a commenté fièrement l’entraîneur en chef Yan Côté.

Tout en vantant le travail de ses unités spéciales, le pilote des Pionniers a fort apprécié cette soirée productive à domicile. « Nos fans n’ont pas été trop gâtés dans le dernier droit de la saison régulière et on leur devait quelque chose. Nous allons surfer sur cette série, mais on pense déjà à la prochaine », a assuré le dirigeant.

Hors de portée

Dans le clan adverse, l’entraîneur-chef Alain Desrosiers ne pouvait que constater les dommages. « Ce n’est vraiment pas le début de partie que l’on souhaitait. Ils en ont profité et ont vite match hors de notre portée », a reconnu calmement le pilote port-cartois.

La défaite de 3-2 au match numéro un a laissé des séquelles. « J’ai senti que mes joueurs étaient plus fragiles mentalement et le retard rapide de trois buts a fait mal. Toute la saison, nous avons dû jouer du hockey de rattrapage et cela finit par coûter cher. »

En vitesse

Maxime Thibault, Billy D’Astous, Adam Bernard et Nicolas Jean ont complété le festival offensif face aux gardiens Alex Ricard et Joël Grondin.

Junah Croteau et Philippe Deroy ont été les seuls à tromper la vigilance du cerbère Frédéric Roy (il a limité l’ennemi à quatre buts en deux sorties) qui a réalisé plusieurs arrêts importants aux bons moments de la partie.

La seule victoire des Gaulois durant cette soirée a été sur le plan pugilistique quand Jordan Deroy (à l’aide d’une solide droite) a passé le K’O à Kevin Charest en toute fin de deuxième période.

Finalistes des séries l’an dernier, les Pionniers auront l’occasion de se venger lors du défi ultime alors qu’ils croiseront de nouveau le fer avec les Basques de Sept-Îles. Le début de cette confrontation décisive n’est pas encore connu. Les dates officielles restent à déterminer.