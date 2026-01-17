Pattes gelées veut sauver les chats errants de la Manicouagan

Ivy Fortin Ross s’est donné la mission de sauver les chats errants des rigueurs de l’hiver en les capturant pour les remettre à des familles. Lancé d’abord sur Facebook le 3 janvier, le projet Pattes gelées obtiendra sous peu le statut d’organisme à but non lucratif.

La Baie-Comoise de 20 ans explique l’origine de Pattes gelées par son amour des animaux. Si elle a jeté son dévolu sur les chats, c’est parce qu’ils sont plus sujets à l’errance.

La jeune femme dit vouloir les sauver des dangers qui les guettent à l’extérieur en raison du froid, mais aussi des maladies, des parasites, des blessures et des accidents de la route dont ils peuvent être victimes.

Ivy Fortin Ross, qui a cru pendant des années être allergique aux chats, n’est pas seule dans l’aventure. Elle est accompagnée par une équipe de terrain pour la capture des bêtes, composée de Mégane et Janny Potvin et d’Audrey Bouchard.

Voici un exemple d’abri en bois pour chats errants, isolé avec du polystyrène et séparé en quatre sections. Photo courtoisie

Des résultats rapides

Après à peine deux semaines d’existence, Pattes gelées a réussi le sauvetage de quatre chats. Un cinquième était sur le point d’être capturé à la fin de la semaine. Sa future famille d’accueil l’attendait.

D’autres chats sont sur le radar de l’organisation, en ce sens qu’ils sont localisés, parfois nourris par des citoyens et qu’il reste à les capturer et leur trouver des familles.

Pattes gelées est informé de la présence de chats errants ici et là grâce à sa page Facebook. Ivy Fortin Ross se réjouit d’ailleurs de la participation des gens, autant pour l’identification des bêtes que pour des dons de nourriture ou autres accessoires utiles.

Cette générosité s’est même traduite par des dons de 905 $ récoltés en une semaine grâce à une campagne de sociofinancement GoFundMe pour payer les frais de vétérinaire nécessaires à un petit chat blessé. Les soins ont coûté autour de 650 $ et l’argent restant servira à la vaccination et la stérilisation de l’animal, poursuit la jeune femme.

Le projet Pattes gelées possède quelques abris pour attirer les chats et les protéger un tant soit peu. Des personnes se sont portées volontaires à en fabriquer d’autres.

« Je ne m’attendais vraiment pas à une telle réponse. Les gens sont hyper ouverts à la cause », se réjouit l’instigatrice, qui rappelle que la vie d’un chat à l’extérieur est souvent courte et douloureuse.

Lui offrir un abri isolé et de la nourriture est déjà un pas, mais intéresser une famille à l’accueillir chez elle peut réellement lui sauver la vie. « J’ai vu beaucoup de drames en ouvrant la page », souligne la jeune femme, qui est à la recherche de familles permanentes et temporaires.

Fait à noter, une fois la saison froide passée, Pattes gelées souhaite axer ses actions sur la sensibilisation à la réalité des chats errants et des moyens pour en diminuer le nombre.