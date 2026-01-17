Prévention du suicide : la Coupe Sébastien Gauthier est de retour à Sacré-Coeur

Par Renaud Cyr 8:00 AM - 17 janvier 2026
Temps de lecture :

La coupe Sébastien Gauthier sera de retour les 30 et 31 janvier à l'aréna de Sacré-Cœur. Photo Facebook

La coupe Sébastien Gauthier sera de retour les 30 et 31 janvier cette année après une pause forcée l’an dernier. Le rendez-vous annuel collectera des fonds qui seront remis au Centre de prévention du suicide Côte-Nord.

L’invitation est lancée pour les joueurs de hockey qui veulent s’amuser tout en faisant une différence concrète dans la prévention du suicide.

L’événement aura lieu au Centre récréatif de Sacré-Cœur et l’organisation se déroule rondement, selon le membre du comité organisateur, Marc-Antoine Paquet.

« Comme les autres années, ça va quand même assez bien. On voulait s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres événements en même temps avec les dates, et il reste encore de la place dans les inscriptions », indique-t-il.

« On espère le maximum de 60 joueurs, comme on veut avoir, pour faire quatre équipes complètes », ajoute le bénévole.

Le repêchage se déroulera le 30 janvier en soirée, et les joueurs de tous horizons pourront participer.

« On n’a pas vraiment d’âge minimum. C’est amical et tout le monde est là pour la cause. Ce sera à la discrétion des parents », explique M. Paquet. 

10 000 $

Après avoir récolté 5 413 $ en 2023 et 2 084 $ en 2024, le comité organisateur fixe son objectif à 10 000 $ cette année.

« On a réussi à trouver beaucoup de commanditaires et des prix à faire tirer. Il y a vraiment un très beau prix à gagner cette année », commente Marc-Antoine Paquet.

Rappelons que cet événement sportif a été organisé à la suite du décès par suicide du Sacré-Cœurois Sébastien Gauthier en 2014, qui était aussi un hockeyeur de talent.

« Ça fait un temps que le tournoi existe, et on trouvait ça important de continuer à ramasser des fonds », souligne l’organisateur.

« On pense que c’est très important, et ça peut toucher tout le monde. Ça ressemble les gens, et c’est une belle activité », termine-t-il.

