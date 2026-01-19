Le parc marin Saguenay-Saint-Laurent parmi les « meilleurs au monde »

Par Emelie Bernier 10:28 AM - 19 janvier 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

En août 2025, on dévoilait la nouvelle Halte du Béluga dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. En plus du belvédère existant, la halte comprend désormais un amphithéâtre, une aire d'observation libre et un coin pique-nique. Un espace y est dédié aux équipes de recherche sur le béluga. source: parcmarin.qc.ca

L’année 2025 a été celle d’une importante reconnaissance internationale pour le Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, mentionné dans le palmarès Best of the World 2026 de National Geographic. 2026 s’annonce comme l’année de la concrétisation d’un agrandissement promis en 2023. 

L’expérience de visite unique et le modèle de tourisme durable ont fait la manchette sur la plateforme du National Geographic. On a également salué le travail des partenaires qui contribuent à protéger cet écosystème que fréquentent certaines espèces vulnérables comme le béluga et plusieurs espèces de baleines.

Le bilan 2025 du parc marin rappelle de plus que les deux paliers de gouvernement iront de l’avant avec leur projet d’agrandir la superficie du parc afin d’y inclure l’ensemble de l’habitat estival du béluga. 

« L’aboutissement de cette démarche est envisagé au courant de la prochaine année, marquant une étape importante pour la conservation marine en Amérique du Nord », précise la porte-parole Cynthia Gauthier.

Le parc marin sera officiellement agrandi après l’entrée en vigueur d’un décret pris par le conseil des ministres du Québec et d’un autre décret rendu par le gouverneur en conseil du Canada.​

Le futur parc englobera tout l’habitat estival du béluga. Source: parcmarin.qc.ca

Le projet d’agrandissement portera la superficie de l’aire marine protégée à près de 4 500 km2.

Encore en 2025, le parc a été un véritable laboratoire à ciel ouvert, hôte de 125 projets scientifiques. Les invertébrés marins, les mammifères marins, les habitats côtiers et l’érosion des berges sont parmi les thématiques les plus explorées par les chercheurs. 

Les visiteurs ont une fois de plus été nombreux à s’aventurer dans les limites du parc. Des records d’achalandage ont été battus dans certains sites, dont les centres administrés par Parcs Canada. L’entrée y était gratuite durant une partie de l’été.

99 131 visiteurs ont répondu à l’invitation, une hausse de 40 % par rapport à 2024.

 

